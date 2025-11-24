RAZOTKRIVENI: Jedan od glavnih promotera rušenja Srbije objavljuje postove direktno iz Hrvatske (FOTO)

U analizi koju je Grok napravio, jasno se vidi da je nalog Zorana Torbice kreiran baš u Hrvatskoj, u decembru 2024. goine.

Pisali smo kako je platforma Grok, softver veštačke inteligencije implementiran u društvenu mrežu X, kompletno je razotkrio plenumaše i blokadere.

Sada je isplivalo i da je saradnik Dragana Đilasa Zoran Torbica, jedan od glavnih promotera rušenja Srbije, objavljuje postove koji imaju za cilj destabilizaciju i izazivanje nemira, upravo iz Hrvatske.

U analizi koju je Grok napravio vidi se da je nalog Torbice kreiran u Hrvatskoj.

Zbog toga izgleda da se tamo kuju planovi učestvuju oni koji navijaju za haos u Srbiji.

Autor: Pink.rs