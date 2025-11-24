'POSLANIČKU GOVORNICU KORISTE ZA SLANJE FAŠISTIČKIH PORUKA' Bulatović: Tepićeva ima uzore - Plenković, Kurti, Picula... (VIDEO)

Marinika Tepić se pre dva dana u holu Skupštine obratila na konferenciji za novinare gde je ranije najavila početak kampanje kojom će čitati ''prave optužnice'' protiv predstavnika vrha režima, a obraćajući se u Skupštini, izrazila je nadu da će i tužilac reagovati.

Narodni poslanik Dejan Bulatović istakao je, govoreći za TV Pink da je Marinika Tepić na političkoj sceni poznata kao osoba koja najviše laže.

- Oni poslaničku govornicu za slanje fašističkih poruka, poruka mržnje, nasilja... Oni su generatori nasilja na ulicama u Srbiji. Ona dobro uči od Plenkovića, Picule, Kurtija... Oni kao da prepisuju ono što im oni kažu. Posebno šta se dešava na KiM. Ja znam da bi Marinika i deo opozicije voleli, a to je da se ukine sa lica zemlje svako ko voli Srbiju, političku scenu - dodao je on.

Oni mrze Vučića jer se zopve Aleksandar Vučić jer brani, voli ui pravi uspehe u Srbiji, naveo je Bulatović.

- Hrvatska sada nije Hrvatska, to je ustaška Hrvatska. Bitno je da se zna ta razlika. Nemamo samo Hrvatse ustaše, imamo sada i Srbe, to su ovi opozicionari... Na žalost, oni su internacionalizovali stvar fašizma.

- Ljute se kada ja kažem da je to ustaška država, svakim korakom ukazuju da je to to... Dakle, pola miliona fašista se okupilo na jednom mestu, i to je pitanje za Brisel. Treba samo ds nam kažu je l' to put evropske unije? Za njihovu slobodu se izborio srpski narod, je l' nam to hvala? - dodaje Bulatović.

Autor: D.Bošković