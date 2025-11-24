Mrdić poručio Pomoriški i Dolovac: Set pravosudnih zakona biće usvojen i tužilaštvo će biti vraćeno državi Srbiji i njenim građanima

U svakoj zemlji Evrope osoba koja kaže ovo što je izjavila Ivana Stoiljjković Pomoriški krivično bi odgovarala zbog javnog poziva da se napadne državna institucija - Ustavni sud kao i zbog poziva na rušenje teritorijalnog integriteta zemlje porukom da Pančevo ne treba da bude u Srbiji, izjavio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- U svetu Zagorke Dolovac ona postaje tužilac i osoba koja u srpskom tužilaštvu maltretira sve časne i patriotski orijentisane tužioce. Ivana Stojiljković Pomoriški obavlja još jednu funkciju za Zagorku Dolovac, jer u njeno ime drži vezu sa smenjenim ili penzionisanim prljavim policajcima koji su učestvovali u ”obojenoj revoluciji”. Tako je nedavno snimljena u kafani sa Zoranom Šašićem, penzionisanim pomoćnikom direktora srpske policije koji i dalje pokušava da napravi paralelne policijske strukture kako bi učestvovale u rušenju predsednika Srbije Aleksandra Vučića - naveo je Mrdić i dodao:

Zato me i ne čudi da je upravo Ivana Stojiljković Pomoriški najglasnija u napadima na set pravosudnih zakona koje sam pripremio i najavio. Ona ime Zagorke Dolovac ubeđuje srpske tužioce da ”zakoni neće biti usvojeni”, ”da će stranci to da spreče”, ”da Zagorka to ne da a da je vrhovni tužilac moćniji od predsednika Vučića”. Ona je ta koja preti svima koji učestvuju u pripremi zakona kao i tužiocima koji neće da glasaju za Zagorkinog Majlata.

- Moja poruka Ivani Stojiljković Pomoriški, kao i njenoj šefici Zagorki Dolovac, i Mladenu Nenadiću je da će set pravosudnih zakona biti usvojen i da će tužilaštvo da bude vraćeno državi Srbiji i njenim građanima. A interesno - kriminalna piramida Zagorke Dolovac u kojoj su i Pomoriški, i Stamenković, i Nenadić, i Majlat, i Ćetković, koja danas vlada srpskim tužilaštvom, neće nikada pobediti srpsku državu. Onako kako Pančevo nikada neće biti u Austrougarskoj - zaključio je Mrdić.

Autor: Pink.rs