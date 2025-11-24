Brnabić u Stokholmu: Jako dobri sastanci o vladavini prava i EU integracijama Srbije (FOTO)

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je tokom održavanja Četvrtog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme u Stokholmu imala jako dobre, otvorene i iskrene sastanke o vladavini prava i evropskim integracijama Srbije sa predsednikom parlamentarne skupštine OEBS-a Pere Žoan Pons Sampjetro, predstavnicima baltičkih zemalja, Letonijom, Estonijom i Litvanijom, kao i sa predsednicom nemačkog Bundestaga Julijom Klokner.

Brnabić je u izjavi za medije navela da je sa Sampjetrom razgovarala o reformama u oblasti vladavine prava i o nastavku saradnje, naglasivši da Srbija sa OEBS-om radi izuzetno intezivno na reformama u oblasti vladavine prava.

Takođe, izrazila je nadu da će u budućnosti predsednik parlamentarne skupštine OEBS-a posetiti Srbiju.

Govoreći o sastancima sa predstavnicima zemljama Baltika, Brnabić je naglasila da su to zemlje koje su više skeptične u podršci Srbije u evropskim integracijama, ali je ocenila da su to bili dobri sastanci na kojima se razgovaralo zašto su važne evropske integracije i zašto je i koliko je bitno da Srbija nakon četiri godine dobije pozitivan signal od Evropske unije.

"Mnoštvo otvorenih pitanja, uglavnom iz razloga što mi do sada tradicionalno nemamo ne dovoljnu nego skoro nikakvu komunikaciju sa Balticima i to će se promeniti sa otvaranjem naše ambasade u Letoniji, u Rigi. Nadam se da će se to dogoditi, pa čak i ti prvi koraci do kraja ove godine", kazala je Brnabić.

Kako je istakla, to je dobra stvar jer će ta ambasada pokrivati sve baltičke države i dodala da je uvek dobro razgovarati.

"Još važnije je razgovarati sa onima koji možda imaju neko razumeavanju koji su pravci kretanja vaše zemlje", dodala je Brnabić.

Kada je reč o sastanku sa Julijom Klokner, Brnabić je kazala da je to bio jako dobar razgovor o evropskim integracijama Srbije, reformama i evropskom putu.

"Zahvalnost što smo tu zajedno. Sve u svemu dosta dobrih sastanaka i nadam se dobar posao urađen za Srbiju", kazala je Brnabić

Na pitanje novinara da prokomentariše to što se na samitu Krimske platforme često moglo čuti o poštovanju međunarodnog prava i Povelje UN, a da se Srbija upravo na to poziva, Brnabić je rekla da je najzanimljivije to što su na samitu izgovorene neke reči koje bi mi u svakom trenutku potpisali i da je sve to što je čula još više podseća na nepravdu koja je Srbiji načinjena u vezi sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija.

Istakla je da je skoro neverovatno da su u svakom govoru čuli da je nepovredivost teritorijalnog integriteta i međunarodno priznatih granica svetinja i da ne postoji razlog, ni okolnost, u kome bi bilo ko smeo na bilo koji način, silom ili nekim izmišljenim pravom, da ugrozi teritorijalni integritet međunarodno priznatih zemalja, država članica UN.

"Da je najvažnija stvar na svetu da bi svet živeo u miru i da bi imali stabilnost Povelja UN i međunarodni pravni poredak i da ukoliko ne svi ne poštujemo sve to da će svet da se vrati u doba ratova u okviru kojih ćemo imati osvajačke ratove gde će zemlje jedne drugima otimati teritorije", navela je predsednica parlamenta.

Kako je rekla, kada slušate sve to, pitate se gde je onda poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije u svemu tome.

"Kako to može da se primeni na nas i zašto se to ne primenjuje na nas, i kako to da, u našem slučaju, nije najvažnija Povelja UN i međunarodno pravo, tako da, nakon ovoga, imam još jače razmišljanje i veću emociju oko toga kakva je nepravda načinjena našoj zemlji i našem narodu, pre svega, na KiM. Ali dobro je nekada čuti sve to i onda podsetiti neke od naših sagovornika i danas i ubuduće kako ti principi nisu važili u slučaju Republike Srbije", istakla je Brnabić.

Ona je dodala da je ranije učestvovala na samitima Krimske platforme preko video poruka, a da sada, prvi put, lično učestvuje.

Autor: Jovana Nerić