'DOŠLI SMO DA ISKAŽEMO PODRŠKU' Ivana Vučićević ispred ANS-a na Skupu solidarnosti: Tu smo da budemo oči i glas javnosti, na nasilje nećemo odgovarati nasiljem

Foto: TV Pink Printscreen

Predsednica ANS-a rekla je za TV Pink da je jedini cilj onih koji ometaju skup, taj, da bude nasilja, a to se neće desiti.

Predsednica ANS-a Ivana Vučićević istakla je za TV Pink da je ovo, umesto skup protiv nasilja, postao skup nasilja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nažalost kolege sa Novas ne žele da se priključe ovom programu. Transparenti govore o svemu šta smo mi doživeli, koliko su naši novinari preživeli. Uzeli su jedan od transparenata, polomili su ga, a to govori da ovo nije skup protiv nasilja, već za nasilje. Mi smo došli da iskažemo podršku, da što više važnih skupova treba da bude... Toliko mržnje prema zajedničkom cilju da informišemo građane Srbije, to nisam videla - rekla je ona.

Sve što rade, neće nas pobediti, jer tu smo da budemo glas i oči javnosti, dodala je Vučićević.

Podsetimo, Asocijacija novinara Srbije (ANS) je najoštrije osudila brutalan napad na ekipu N1 gde je pružila punu podršku skupu solidarnosti zakazanom za večeras.

Foto: TV Pink Printscreen

