AKTUELNO

Politika

O novim mogućnostima delovanja i podrške najugroženijim kategorijama na KiM: Ministarka Stamenkovski sa odbornikom Skupštine Milana Stefanom Pavezijem (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

"Naša je obaveza da govorimo jasno, snažno i odgovorno, u interesu našeg naroda i naše države", navela je ministarka

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se sa sa Stefanom Pavezijem, odbornikom Skupštine grada Milana, kao i njegovim kolegama iz organizacije Una Voce Nel Silenzio, koja dugi niz godina pruža humanitarnu podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji.

- Razgovarali smo o novim mogućnostima zajedničkog delovanja, posebno u oblastima podrške najugroženijim kategorijama našeg stanovništva u južnoj pokrajini. Kroz organizovanje humanitarnih aktivnosti i konkretnih akcija pomoći našem narodu, zajednički ćemo raditi na tome da se istina o teškom položaju Srba na Kosovu i Metohiji čuje što dalje — pa i u prijateljskoj Italiji - napisala je ministarka i dodala:

- Naša je obaveza da govorimo jasno, snažno i odgovorno, u interesu našeg naroda i naše države.

Autor: D.Bošković

#Kim

#Milica Đurđević Stamenkovski

#Skupština

#milan stefan pavezi

POVEZANE VESTI

Politika

'PUCNJAVA NIJE SLUČAJNA, VEĆ POSLEDICA ATMOSFERE KOJA SE MESECIMA SISTEMSKI STVARA' Ministarka Đurđević Stamenkovski oštro osudila incident ispred Sku

Politika

'DA JOŠ JEDNOM PORUČIMO - NEMA PREDAJE' Ministarka Stamenkovski sa građanima Rume, koji su protiv blokada, na skupu podrške srpskom narodu na KiM

Politika

'ODAVNO SU POKAZALI SVOJE PRAVO LICE' Ministarka Mesarović o PROTESTIMA opozicije: Današnje divljanje u Novom Sadu samo je potvrdilo stvarne namere

Politika

HVALA IM NA SNAZI, VERI I ISTRAJNOSTI Ministarka Stamenkovski sa narodom ispred Skupštine dočekala Srbe sa KiM koji su pešačili do Beograda

Društvo

ČUVAJU TRADICIJU I DAJU SNAGU ČITAVOJ ZAJEDNICI: Ministarka Stamenkovski posetila porodicu Janković u selu Bogunovac (FOTO)

Društvo

Nastavnici će dobiti priliku da zarade više: Ministarka prosvete o novim kalendarima škola i nadoknadi