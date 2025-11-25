Uroš Piper, novinar, oglasio se povodom studentske liste.
Kako je naveo na platformi Iks, studentsku listu čine ljudi čiji je prosek godina 62.
"STUDENTSKA LISTA" - LISTA ZA PENZIJU!
62 godina i 3 meseca je prosek starosti vrha "studentske liste", sa imenima koje su blokaderski mediji do sada navodili!
Još par godina i svako od njih, ko već nije, postaje penzioner! A naziv "studentska lista"
1. Rektor Đokić - 62 godine.
2. Zdenko Tomanović - nepoznato (nije ispod 65 godina).
3. Božo Prelević - 66 godina.
4. Dejan Šoškić - 58 godina.
5. Jovo Bakić - 55 godina.
6. Milo Lompar - 63 godine.
7. Aleksandar Kavčić - 57 godina.
8. Rodoljub Šabić - 70 godina.
9. Tihomir Stanić - 65 godina.
10. Cvijetin Milivojević - 60 godina.
‼️‼️‼️— Uroš Piper (@UkiPiper74) 25. новембар 2025.
Autor: Pink.rs