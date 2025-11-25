'LISTA ZA PENZIJU!' Piper: 62 godina i 3 meseca je prosek starosti vrha 'studentske liste', još par godina i svako od njih, ko već nije, postaje penzioner! (FOTO)

Uroš Piper, novinar, oglasio se povodom studentske liste.

Kako je naveo na platformi Iks, studentsku listu čine ljudi čiji je prosek godina 62.

"STUDENTSKA LISTA" - LISTA ZA PENZIJU!

62 godina i 3 meseca je prosek starosti vrha "studentske liste", sa imenima koje su blokaderski mediji do sada navodili!

Još par godina i svako od njih, ko već nije, postaje penzioner! A naziv "studentska lista"

1. Rektor Đokić - 62 godine.

2. Zdenko Tomanović - nepoznato (nije ispod 65 godina).

3. Božo Prelević - 66 godina.

4. Dejan Šoškić - 58 godina.

5. Jovo Bakić - 55 godina.

6. Milo Lompar - 63 godine.

7. Aleksandar Kavčić - 57 godina.

8. Rodoljub Šabić - 70 godina.

9. Tihomir Stanić - 65 godina.

10. Cvijetin Milivojević - 60 godina.

‼️‼️‼️

1. Rektor… — Uroš Piper (@UkiPiper74) 25. новембар 2025.

Autor: Pink.rs