AKTUELNO

Politika

'LISTA ZA PENZIJU!' Piper: 62 godina i 3 meseca je prosek starosti vrha 'studentske liste', još par godina i svako od njih, ko već nije, postaje penzioner! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Vesti Printscreen ||

Uroš Piper, novinar, oglasio se povodom studentske liste.

Kako je naveo na platformi Iks, studentsku listu čine ljudi čiji je prosek godina 62.

"STUDENTSKA LISTA" - LISTA ZA PENZIJU!

62 godina i 3 meseca je prosek starosti vrha "studentske liste", sa imenima koje su blokaderski mediji do sada navodili!

Još par godina i svako od njih, ko već nije, postaje penzioner! A naziv "studentska lista"

1. Rektor Đokić - 62 godine.

2. Zdenko Tomanović - nepoznato (nije ispod 65 godina).

3. Božo Prelević - 66 godina.

4. Dejan Šoškić - 58 godina.

5. Jovo Bakić - 55 godina.

6. Milo Lompar - 63 godine.

7. Aleksandar Kavčić - 57 godina.

8. Rodoljub Šabić - 70 godina.

9. Tihomir Stanić - 65 godina.

10. Cvijetin Milivojević - 60 godina.

Autor: Pink.rs

#Uroš Piper

#lista za penziju

#studentska lista

POVEZANE VESTI

Politika

Propast lažne opozicione političke elite! Piper: 9 od 10 onih koji su bili na protestu pre 3 nedelje sinoć NIJE došlo

Politika

Piper: Od večeras imamo još jednu listu, uz blokadersku i 7 opozicionih (FOTO)

Politika

PIPER: RAZOTKRIVENO LICEMERSTVO VRAČARCA MILOŠA JOVANOVIĆA!

Politika

'SVI NASILNICI OD SINOĆ BIĆE UHAPŠENI VEĆ DANAS' Piper poručio blokaderima: Pripadnici MUP Srbije će vam danas pokazati kakva intervencija sledi

Politika

'SMEŠNO JE KOLIKO STE BUŠNI' Piper poručio blokaderima: Gebels vam iz groba zavidi na propagandi i lažima

Politika

LAŽI N1 TELEVIZIJE! Piper ih raskrinkao do koske, SVE JE PROVALJENO, ali to nije kraj! (FOTO)