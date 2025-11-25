'POZIVAM AMERIKANCE DA NAM DAJU OPERATIVNU LICENCU' Vučić: Ni krivi ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas građanima Srbije iz zgrade Predsedništva, a povodom energetske situacije u zemlji, kao i situacije sa NIS-om.

Predsednik Vučić je rekao da se suočavamo sa velikim problemima, dodaje da se odnosi na transparentan način prema građanima i želi da objasni ljudim šta se događa.

- Želimo da vas obavestimo da Rafinerija naftne industrije Srbije nalazi u tehnološkom procesu "tople cirkulacije", u "tihom hodu", još nije zatvorena i ugašena, ali je to niži režin rada u odnosu na uobičajeni - rekao je Vučić i rekao da imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja Rafinerije.

Kako kaže, došli su do zaključka da postoji još stvari koje bi oni želeli da čuju i vide, kao i da još razmotre.

- Uspeli smo da izbegnemo energetsku krizu, zahvaljujući Savetu za nacionalnu bezbednost Republike Srbije. Malo ko je verovato da će se to što smo odbili da uvedemo sankcije Rusiji, odnositi na nas i da ćemo imati zbog toga problema - rekao je Vučić i dodao:

- Naša pozicija postaje sve teža.

- Ni krivi ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena - rekao je Vučić.

Kako kaže, dubinski sankcije protiv Rusije, pogađaju našu zemlju, a dodaje da postoje i oni drugi koji se ne suprostavljaju Trampu i Americi, ali kažu da bi mi morali da se suprostavimo.

- Sankcije su nam uvedene baš kako smo i znali da će se dogoditi, ali smo slušali šta su nam govorili ruski prijatelji i potpisali svaki njihov zahtev, a naša zemlja je dovedena u tešku situaciju - rekao je Vučić.

Kako ističe, briga je postala naše srednje ime poslednjih nekoliko dana.

- Imamo mnogo onih koji će da nas okrive šta god da uradimo ili ne uradimo. Nema lakih rešenja, ne možemo da puknemo prstom o prst i rešimo probleme. Ključni prioritet je očuvanje interesa Srbije, kao i transparentnost o situaciji u kojoj se nalazimo - rekao je Vučić.

Ističe da je ostalo još danas i sutra da se pokuša da se dobije operativna licenca, dodaje da to, da li ćemo dobiti ili ne, zavisi od Amerikanaca.

- Posledice prestanka funkcionisanja NIS-a su pre svega sekundarne ili sporedne sankcije. Narodna banka je dobila upozorenje, kao i sve poslovne banke koje saradnju nastavljaju, da postanu predmet sankcija. Time stavljamo u opasnost naše banke - rekao je Vučić.

Kako kaže, lično je dobio usmene garancije da do ponedeljka neće biti takvih sankcija za Narodnu banku.

- Nema ugrožavanja do trenutka dok oni ne obaveste javnost da li su odbili ili prihvatili. Ukoliko odbiju, biće ugroženo i funkcionisanje zdravstvenog sistema, ali smo se postarali da najmanje do 15. januara funkcioniše bez problema, zatim snadbevanje osnovnim namirnicama građane Srbije. Ugrožena bi bila i proizvodnja struje, što može izazvati nesagledive posledice - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je ugroženo funkcionisanje toplana u gradovima i opštinama, zatim opšta bezbednost, zatim kompletnog transportnog sistema, kao i povećanje cene goriva.

- Ako ne dobijemo licencu, onda smo u veliko problemu. Morate da računate da je NIS najveći veletrgovac, da iz NIS-a uzimaju manje pumpe. Ukoliko morate da uvozite naftne derivate, u tom slučaju ti troškovi transporta rastu, raste cena i povećava se inflacija. Ugrožava i cenu za poljoprivrednike dizela. Reč je o ogromnoj razlici - kaže predsednik i dodaje:

- Ne moram da govorim kakve bi posledice imalo po ukupnu ekonomiju Srbije.

- Rafinerija će ovako moći da radi do 29. novembra, do subote. NIS je već krenuo da troši rezerve, i to će se potrošiti do 1. decembra, ukoliko ne bude dotoka nafte. Ostaće rezerve od 55 hiljada tona dizela i benzina, što je dovoljno do kraja decembra - rekao je Vučić.

Ističe da tada, bez obzira na uvoz drugih naftnih kompanija, procenjujemo da ćemo morati kao država da uđemo i da 184 hiljade tona dizela stavimo na raspolaganje.

- OMV želi da nam pomogne, da bi svi mali trgovci u svakom selu i naselju mogli da snadbeju svoje pumpe, da ne bi ugrozili razvoj zemlje - rekao je Vučić.

Kako kaže, velike su rezerve, povećali su rezerve za 72 posto. Ističe da je dobro što mazuta ima dovoljno za godinu dana rada, dodaje da se on koristi i u TENT- u i na nekim drugim mestima.

- Za ovu zimsku sezonu stanje rezerve mazuta je tri puta veće. I to je sve bez vojnih rezervi - rekao je Vučić.

Kako kaže, sve što su mogli da urade, uradili su.

- Sankcije koje su uvedene nisu u skladu sa međunarodno pravnim normama i rezultat su političkih pritisaka. I u to nema nikakve sumnje. Nažalost, te sankcije pogađaju na najbrutalniji način život građana Srbije, ali smo se i u tim uslovima mi ponašali i više nego fer, dozvoljavajući da sebe dovedemo u tešku poziciju - rekao je Vučić.

Kako kaže, 2008. godine je izvršen kupoprodajni ugovor između Srbije i Gasproma gde su oni postali vlasnici većinskog udela u NIS-u.

- Mi smo se odrekli više od 13 procenata, u takozvanom malom paketu akcija, jer po zakonu nemamo pravo stvarnog uvida u svaki ugovor i poslovanje, jer imamo samo 29.87 posto. Neko je namerno mogućnost supervizije sklonio od nas, i to su uradili pred izbore 2011. godine - rekao je Vučić.

Kako kaže, značajno je došlo do smanjenja broja pumpi i to je doveli do problema u funkcionisanju. Dodaje da je izvršena modernicacija, da je ona bombardovana i uništena 1999. godine.

- Rusi su to obnovili, uveli modernu tehnologiju, radili mnoge od tih stvari. Iscrpljeni su svi naši izvori nafte i mi danas imamo minimalne izvore, apsolutno beznačajne kojima ne možemo da se pohvalimo - rekao je Vučić.

Kako kaže, svaki put smo glasali za svaki njihov predlog, izveštaj i svaki put podržavali sve što su radili.

Vučić je rekao da je kompanija bila u velikim gubicima i dodao da su Rusi napravili pomak.

Prema njegovim rečima, mi smo u ovoj godini četiri puta menjali vlasništvo NIS-a.

- Mi razumemo rusku stranu, oni su želeli da prilagode sve američkim sankcijama, a svaki put smo mi imali pravo preče kupovine - kazao je Vučić i dodao da smo četiri puta imali pravo preče kupovine.

Vučić je istakao da smo sve razumeli jer razumemo rusku stranu i istakao da sankcije nisu fer.

- Svako pismo upućeno OFAC-u potpisali smo i mi. Nisu nas baš mnogo pitali šta da napišu, svako smo potpisali! Svaki put smo sve potpisali, i poslednje pismo upućeno OFAC-u. OFAC-u to nije dovoljno. Tražili su dodatne garancije od države Srbije, i ja sam ih pružio u posebnom pismu, koje se tiču poštovanja sankcija. I obavestio sam ih, a želim i vas da obavestim. Juče smo imali sednicu Vlade, pošto je bilo glasova koji su tražili nacionalizaciju. Moj je predlog bio drugačiji, i on je usvojen juče, suprotno ovakvim nakanama. Moj predlog je sledeći. Da budem otvoren, Amerikanci su tražili moju reč javno datu, i ja sam to i rekao. Dakle, rekao sam da nećemo da idemo bez obzira na gašenje rafinerije, mislim da imamo 60 osto šanse da nam ne daju licencu. Ja ih pozivam da nam daju operativnu licencu, posebno zbog garantija koje sam dao. Moja reč ima veće značenje od nečijih 1.000 potpisa. Mi moramo dati određeni period prijateljima iz Emirata i Mađarske koje razgovaraju sa Rusima. Mi znamo samo deo onoga sa kim ruska strana pregovara. Moja je ideja da damo određeno vreme ruskoj strani. Tek 9. oktobra su uvedene operativne sankcije, a dve nedelje smo formalno obavešteni da se traži promena strukture vlasništva - kazao je Vučić.

Upitao je Amerikance kako misle da prodamo nešto što nije u našem vlasništvu.

- Da pričamo pametnjakovićima da je trebalo ljude da pošaljemo u Ameriku i Rusiju, pa kako mislite da smo odlagali sve ovo... Poslednji razgovor smo obavili noćas u jedan... Hoću ljudima da kažemo koliko snage ulažemo da bismo osvetlali svoj obraz. Moj predlog je bio da damo još 50 dana vremena da se pronađe novi kupac za NIS, želimo svaki uspeh ruskoj strani u tome, ne mešamo im se u izbor, voleli bismo da su nama to prvo ponudili - naveo je Vučić.

Kako je rekao, Srbija ni danas ni sutra nećemo nacionalizovati NIS.

- A valjda će jednom sankcije biti ukinute, ali neće skoro. To da će se rat završiti za sedam dana, nema od toga ništa - ocenio je Vučić.

Predsednik Vučić je pozvao OFAK da nam daju licencu, ta licenca nam znači u narednih 48 sati, na period od 50 dana.

- To je moja molba i to je moj zahtev Amerikancima - istakao je Vučić.

Pitanja novinara

Licenca

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je rešenje za sankcije da nam Amerikanci daju operativnu licencu.

- Ne molim ih ja zbog sebe, nego zbog građana Srbije i zbog ove zemlje. Ima tu više problema, kako ćete isplaćivati plate - upitao je Vučić.

Kako je rekao, ne dolazi nikad jedan problem, već to budu uglavnom tri.

- Nije ova mala zemlja zaslužila da ona plaća najvišu cenu nečijih sukoba, bilo čijih - naglasio je Vučić.

Rute

Vučić je o kritikama Marka Rutea zbog saradnje sa Kinom istakao da bi najbolje bilo da ne sarađujemo ni sa kim.

- Ja se distanciram od NATO i od svega što je uradio 1999. godine. Imamo dobru saradnju sa njima, ja sam srećan i zbog saradnje sa KFOR-om. Tako da hvala gospodinu Ruteu što se distancirao od mene. Učinio mi je uslugu, ja nemam problem sa time. Srbija je slobodna zemlja, i ostaće takva - kazao je predsednik Vučić.

Ćacilend i napad na N1

Predsednik Vučić kaže, na pitanje o Ćacilendu, da je jedan čovek izašao odatle i nasrnuo na opremu televizije N1.

- Snažno osuđujem taj napad. I neću da dodajem da govorim bilo šta o tome šta narod misli o vašem izveštavanju. I šta ja mislim o vašem izveštavanju. Nedopustiv je napad, i nadležni organi rade na tome. A što se tiče šatorskih naselja, pošto pričate o njima, pogledajte dragi građani Srbije sa čim mi imamo posla. Vidite, kažu šatorsko naselje im smeta. A ne smeta im šatorsko naselje nasred Takovske, ili tamo gde su se sekli Kneza Miloša i Bulevar. Tamo ste išli da izveštavate uzbuđeni, vikali da tu niče nova sloboda. Pa šatori u Ćacilendu su lepši, a ovi drugi smetaju svakome, osim vama. A kada pričate o napadima, koliko ste obaveštavali javnost kada je čovek ušao u šator u Ćacilendu i upucao čoveka. Ili vam se ta priča nije dopala zato što je žrtva bila na drugoj strani. A posebno osuđujem napad koji se sinoć na vašem skupu dogodio na novinare Informera. Pozivam nadležne organe da reaguju i da kažnjavaju siledžije - rekao je predsednik Vučić.

Vučić dodaje da će uskoro imati jednu inicijativu, što se tiče šatora, i da se nada da će uskoro stanje biti unormaljeno u odnosu na ono kako je to izgledalo ranije.

- Policija radi najteži posao, i uvek je između čekića i nakovnja. Ja verujem da su uradili ogroman posao i uspeli da spreče krvoproliće. Svaki pojedinačni slučaj biće ispitan, ali generalno mislim da su obavili odličan posao - istakao je Vučić.

Kupovina NIS-a

Upitan o Rusima koji nisu prvo Srbiji ponudili kupovinu Vučić kaže da ih nije pitao što tako čine.

- Nisam ih pitao, to je nihovo pravo, oni su vlasnici. Nikakav problem sa tim nemam. To bi bilo isto kao da smo mi vlasnici neke kompanije u Moskvi, i uvedu se sankcije protiv nas, i mi ne ponudimo Rusima da otkupe, već nekom trećem. Ali nemamo problem, to naš odnos prema Rusima neće pokvariti. Što se tiče zaključaka na samitu juče. Svima su puna usta teritorijalnog integriteta. Evo da vam ja kažem nešto. To je zavitlavanje i zamajavanje. Svi rade šta im padne na pamet, u skladu sa svojom silom. Pravo sile vlada su svetu, to nema veze sa nikakvih pravom. Kakve veze ove sankcije, Kosovo ili Ukrajina imaju veze sa pravom. Ko je jači taj i tlači, samo je pitanje koliko možete da se suprotstavljate sili - naveo je Vučić.

Iza mene ostaju putevi, pruge...

Govoreći o uvredama Dragana Đilasa koje je uputio Vučiću kaže da ne zna šta bi rekao o njemu i o Mariniki Tepić.

- Što se tiče toga da sam miš, ok ja sam miš, vi ste hrabri, ali iza mene će da ostanu putevi, pruge, bolnice, škole...a iza vas će da ostane 620 miliona koje ste sami prijavili APR-u - naveo je Vučić.

Sarajevo Safari

Govoreći o optužbama za "Sarajevo Safari", predsednik Vučić ističe da niko nije stvarno mislio da je to tačno, ali da su to hteli da kažu.

- Imate stotine svedoka. Pogledajte dobro onaj snimak, na njemu se vidi da držim stativ. Trebalo im je tri dana da se ispiraju usta time, pa da neko kasnije pomisli da je tu bilo nešto. Svaki put je tako, kao kada smo vodili postupak u Sarajevu - rekao je predsednik.

Još jednom je pozvao Amerikance da nam odobre operativnu licencu, i zatim je završio obraćanje.

