OČIGLEDNI DOKAZI, NEMA BOLJEG PRIMERA DA VIDITE KO SU BOTOVI Lider SNS Vučević o podloj akciji iz Hrvatske

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je u "Hit tvitu" da ga čudi da neko u Srbiji veruje da Hrvatska nema politički interes u našoj zemlji

On je prokomentarisao i naloge na aplikacijama koje su povezane sa Hrvatskom, a koje koriste pojedini blokaderi u Srbiji.

- Ništa ovde nije slučajnost i ništa ne treba da nas čudi. Dobro je da smo konačno videli očigledne dokaze. Ne samo da nije čudno da su preko tih viralnih prodavnica skidane te aplikacije iz Hrvatske, nego je posebno indikativno kako gotovo istovremeno imate identične objave. Nema boljeg primera da vidite ko su botovi. Ovi s hrvatskim domenima nas pozivaju na Vidovdan i da se sve vidi na Vidovdan sa sve srpskom trobojkom. Jedino što mene može da čudi je da neko u Srbiji veruje da Hrvatska nema politički interes. Zaboravljamo da su pored domena koji su registrovani kod njih prave savez sa Tiranom i pozivaju Sofiju. Blokaderi su trčali brže nego olimpijski šampioni po gradovima Hrvatske. Kada imate deo ljudi koji više veruju Severini nego srpskom patrijarhu onda znate da nešto nije dobro - izjavio je Vučević.

Autor: A.A.

