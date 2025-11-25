Blokader Nemanja Šarović pokušao da napravi skandal! Karadžić: OVAKO JE BEZ MONTIRANJA! EEE šareni MALI VRAŽE IL’ KAKO BI TE NAZVALI TVOJI NALOGODAVCI – VRAGEC!

Nakon još jednog jadnog pokušaja blokadera Nemanje Šarovića da izazove buru na društvenim mrežama, ovog puta isečenim snimkom iz gostovanja Gorana Karadžića, direktora JP Stara planina, postalo je jasno da se isti obrazac ponavlja.

Umesto argumenata i ozbiljnog razgovora, Šarović bira najlakši put: uzeti par sekundi iz šire izjave, iseći ih tako da zvuče skandalozno i potom ih predstaviti kao „dokaz“ svoje unapred pripremljene teze.

Na društvenim mrežama je podelio kratki montirani insert iz TV emisije i uz njega napisao:

UKIDANJE INTERNETA U SRBIJI, POGOTOVO ZA MLADE… predlog je Gorana Karadžića!

Što je najproblematičnije, ceo snimak jasno pokazuje da Karadžić nije zagovarao ukidanje interneta, već je govorio o porodičnoj kontroli, odgovornosti i prevelikom uticaju digitalnog haosa na mlade. To se u isečenoj verziji, naravno, ne vidi.

Karadžić je objavi kompletan snimak i poručio:

OVAKO JE BEZ MONTIRANjA! EEE šareni MALI VRAŽE IL’ KAKO BI TE NAZVALI TVOJI NALOGODAVCI – VRAGEC!

Uz to podsetio je i na reči jedne starije gledateljke upućene Šaroviću:

„TI SI JEDNO GOVNO.” „Izvinite što psujem, al’ ja prenesoh onako kako čujem”, dodao je Karadžić.

Ceo segment iz emisije otkriva upravo suprotno od onoga što je Šarović predstavio. Karadžić je govorio o potrebi da se zaštite deca, o tome kako internet nosi i prednosti i opasnosti, i o ulozi roditelja u digitalnom odrastanju. Ništa od toga nije sporno niti ekstremno. Sporan je samo način na koji je Šarović pokušao da to prikaže.

Kada političar napravi kampanju na manipulisanom materijalu, problem nije u onome koga napada, već u načinu na koji tretira sopstvenu publiku. A takav odnos govori najviše o Šaroviću.