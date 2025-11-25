AKTUELNO

Politika

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Predsednik Vučić obilazi negotinski kraj: Čekam odluku OFAK-a, u toku je odlučivanje

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Negotin i sela oko njega, a građani su se okupili kako bi ga dočekali.

Prvo mesto u koje je stigao predsednik Vučić je selo Urovica, gde ga je dočekao veliki broj ljudi koji su ga pozdravili uzvicima ''Aco, Srbine!''

Obraćajući se okupljenima Vučić se zahvalio na veličanstvenom dočeku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za 35 godina od uspostavljanja višestranačja nije ovoliko ljudi bilo u Urovici. Mnogo sam srećan što sam ovde danas sa vama - kazao je Vučić na šta je dobio ogroman aplauz.

Svojevremeno su se ljudi čudili kad smo krenuli da radimo put Zaječar - Negotin, tim putem smo došli, dobar je, izdržava...

Vučić je istakao važnost završavanja brze saobraćajnice do Brze Palanke.

- Bio sam u Kobišnici, Radujevcu, Bukovu, bio sam u Slatini, Dušanovcu, Mihajlovcu, Prahovu - rekao je Vučić pominjući negotinska sela koja je obišao.

Vučić je rekao da je važno uraditi projekat navodnjavanja negotinske nizije.

- Hoćemo da se ljudi ovde vrate, da ljudi koji su otišli u Austriju razmisle da se vrate u svoju zemlju, molim ih to da razmotre, a država će da im pomogne da opstanu, da ovde u Srbiji vide svoju budućnost - naveo je Vučić.

Rekao je da u Negotinu treba uraditi obilaznicu, da pet miliona evra treba izdvojiti za Dom zdravlja.

Foto: TV Pink Printscreen

Vučić je na početku obilaska rekao da je Urovica u kojoj se nalazi na tridesetak kilometara od Negotina.

- Negotin je veliki grad - kazao je Vučić prilikom obilaska i dodao da čeka odluku OFAKA, te naveo da je odlučivanje u toku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljudi su ovde ozbiljni, bezbroj problema uvek ima, ovde su ljudi izgradili svoje kuće, radili u inostranstvu godinama. Pitanje je šta da uradimo od ifrastrukture, uređenja rečnih korita, sportski tereni, igrališta - kazao je Vučić.

Autor: Pink.rs

