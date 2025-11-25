Mali: Paket reformskih mera u oblasti digitalizacije olakšaće poslovanje privrede

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas paket reformskih zakoni koji se odnose na digitalizaciju poslovnih procesa u oblasti finansija, a čiji je cilj da se olakša poslovanje privrede.

On je na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja Skupštine Srbije rekao da su pred poslanicima reformski zakoni, veoma važni za državu, koji govore o budućnosti i na koji način se Srbija pozicionirala kao atraktivna investiciona destinacija kada su zemlje regiona, ali i ostale zemlje sveta u pitanju.Mali je istakao da se u Parlamentu, između ostalih, nalazi Predlog zakona o nacionalnom jednošalterskom spoljnotrgovinskom sistemu koji će doprineti većoj efikasnosti naše privrede.

Reč je, dodao je, o veoma važnom zakonu za sve one koji se bave uvozom, izvozom i tranzitom dobara koji se radi zajedno sa EU kako bi se domaći standardi usaglasili.

„Usvajanjem ovog zakona sve što vam treba biće na jednom mestu. Smanjuju se troškovi, ubrzavaju procedure, a privrednici mogu da se bave svojim poslom, dok će država odraditi sve ono što je potrebno za njih“, rekao je Mali.

Ministar je podsetio da je uspostavnjen sistem e-Akcize - što je bio jedan od ključnih koraka u ispunjavanju međunarodnih obaveza proisteklih iz Protokola o suzbijanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, koji je ratifikovala Skupština Srbije.

Unutar toga, dodao je, od 1. oktobra ove godine, uspostavljen „track and trace“ modul, koji omogućava potpunu kontrolu kretanja duvanskih proizvoda, od proizvodnje i uvoza do distribucije i prodaje, čime se obezbeđuje transparentnost i suzbija siva ekonomija.

Uvođenje sistema naišlo je na pohvale, rekao je ministar, jer doprinosi kontroli i borbi protiv sive ekonomije.

U paketu reformskih mera su izmene zakona kada su elektronske otpremnice u pitanju čiji je početak planiran za 1. januar 2026. godine, rekao je ministar

Mali je naveo i da će sistem e-Otpremnica pomoći privredi u smislu ubrzanja i olakšavanja procesa i logistike i da će doprineti boljem pozicioniranju kada je konkurencija u pitanju.

„Još jedan reformski paket zajedno sa sistemom e-faktura. Nemate više papire kada su fakture u pitanju. Sve je elektronski i to je veoma važno“, rekao je Mali.

On je istakao i da sistem e-faktura radi bez greške te da je od početka implementacije 365 miliona faktura prošlo kroz sistem.

Prvi potpredsednik Vlade rekao da je sve to osnova za takozvanu preliminarnu PDV prijavu.

„U narednih godinu dana ići ćemo i sa takozvanom preliminarnom PDV prijavom koja će biti automatski izvedena iz sistema e-faktura tako da dodatno štedimo vreme i povećavamo efikasnost kada su u pitanju naši privrednici“, rekao je Mali.

Mali je naveo da će se pred poslanicima naći i zakon o faktoringu gde se po prvi put uvodi trajna evidencija faktoringa, što je još jedan zahtev privrede, a čime će se sprečiti mahinacije i prevare.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije najavio je da će se od 1. januara krenuti sa sistemom E-bolovanja kako bi uveo red u sistem izdavanja potvrda o bolovanju.

„Cilj je da sve to bude u jednoj bazi, centralizovano, čime se smanjuju mahinacije i uvećava se efikasnost rada privrede“, rekao je Mali.

Među paketom mera je i parafiskalna reforma.

„Zahtev MMF je da sve parafiskale, razne takse i sve ostalo što se plaća na lokalnom nivou stavimo u jedan sistem, u jednu bazu podataka“, rekao je Mali.

On je istakao da Srbija uprkos svim krizama i svemu što je zadesilo čitav svet nastavlja sa reformama i dodao da „ako stanemo sa reformama gubimo mnogo“.

Autor: D.Bošković