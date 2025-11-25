AKTUELNO

Politika

N1 U PUNOM SJAJU! Pljuvali Vučića zbog vakcine protiv raka, a sada je hvale kada su videli da je stvarna!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

N1 je pre samo mesec dana dizao paniku i kritikovao Vučića zbog “manipulisanja patnjom pacijenata” kada je najavio vakcinu protiv raka.

Podsmevali su se, razvlačili naslove, pravili se da ono što je najavio predsednik nije istina.

A danas, čim je potvrđeno da prvi pacijent iz Srbije zaista prima rusku mRNK terapiju protiv melanoma, isti ti koji su ga blatili sada to predstavljaju kao "veliku vest" i ozbiljan iskorak.


Kad treba napasti Vučića, onda je sve "manipulacija". Kad ispadne da je najava stvarna, onda se piše kao da su je oni otkrili. Sramota!

#Aleksandar Vučić

#N1

#Rak

#Sjaj

POVEZANE VESTI

Svet

PRVI PACIJENT PRIMIO VAKCINU PROTIV RAKA: Muškarac sa NEIZLEČIVOM BOLEŠĆU dobio lek! ISTRAŽIVAČI UZBUĐENI ZBOG PRVIH REZULTATA

Društvo

Rusi počinju da testiraju vakcine protiv raka

Društvo

NADA ZA OBOLELE OD KARCINOMA! Prvi pacijent iz Srbije stigao u Moskvu gde će primiti novu vakcinu protiv raka

Društvo

PRODUŽAVA ŽIVOT ZA SKORO 5 GODINA! Nove terapije za borbu protiv metastaza raka pluća

Društvo

Prvi pacijent iz Srbije otišao u Moskvu da primi rusku vakcinu protiv raka: Nova mRNK terapija je šansa za spas, ovde su svi detalji

Domaći

Evo kako je Melina pre mesec dana NAGOVESTILA RAZVOD OD HARISA DŽINOVIĆA! U svojoj objavi spomenula DRUGOG: Uvek postoji neki muškarac zbog kojeg ti s