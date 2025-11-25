N1 U PUNOM SJAJU! Pljuvali Vučića zbog vakcine protiv raka, a sada je hvale kada su videli da je stvarna!

N1 je pre samo mesec dana dizao paniku i kritikovao Vučića zbog “manipulisanja patnjom pacijenata” kada je najavio vakcinu protiv raka.

Podsmevali su se, razvlačili naslove, pravili se da ono što je najavio predsednik nije istina.

A danas, čim je potvrđeno da prvi pacijent iz Srbije zaista prima rusku mRNK terapiju protiv melanoma, isti ti koji su ga blatili sada to predstavljaju kao "veliku vest" i ozbiljan iskorak.



Kad treba napasti Vučića, onda je sve "manipulacija". Kad ispadne da je najava stvarna, onda se piše kao da su je oni otkrili. Sramota!