OGLASIO SE TOMISLAV MOMIROVIĆ PRVI PUT POSLE GODINU DANA: Detaljno objasnio kako je tekao tok istrage za pad nadstrešnice u Novom Sadu

Bivši ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović oglasilo se na društvenoj mreži "Instagram" povodom današnjeg saopštenja Javnog tužilaštva za organizovani kriminal. Inače, ovo je Momirovićevo prvo oglašavanje posle godinu dana.

- Kao neko ko veruje u institucije Republike Srbije i ko ih je uvek poštovao, do sada se nisam javno izjašnjavao povodom krivičnog postupka koji se vodi protiv mene, uprkos tome što su u prethodnom periodu iznete brojne neistine i što se u medijima mesecima vodi orkestrirana hajka. Medutim, najnovije saopštenje JTOK-a, kojim se postupak namerno prenosi u sferu javnosti uz iznošenje niza lažnih tvrdnji i grubo kršenje moje pretpostavke nevinosti, predstavlja čin ozbiljnog narušavanja pravnog poretka, negiranja uloge suda i odstupanja od zakonitog postupanja koje mora biti jednako za sve građane i sve institucije. Kao neko ko je godinama služio ovoj državi i ko je bezmalo godinu dana izložen brutalnim javnim napadima, na koje do sada nisam odgovarao, smatram svojom obavezom da javno reagujem na navode iz saopštenja JTOK-a - napisao je Tomislav Momirović.

Bivši ministar je zatim detaljno objasnio kako je tekao tok istrage vezan za pad nastrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad.

- 1. Tok istrage

Do danas je saslušano 63 svedoka. Nijedan od njih nije izjavio da me poznaje, nitı da je bo svedok bılo kakvog krıvičnog dela koje mi se stavlja na teret. Većina me je videla isključivo na televiziji. Toliko o navodnim "dokazima".

- 2. Izostanak istražnih radnji.

U prvih 55 dana postupka nije sprovedena nijedna istražna radnja. Nije saslušan ni jedan jedini svedok. Nisam imao pristup spisima predmeta, niti čak krivičnoj prijavi. Za sve to vreme nalazio sam se u zatvorskom, a potom i u kućnom pritvoru, gde se i danas nalazim.

3. "Šteta od 115 miliona evra"

Iznos od 115 miliona evra, koji je tužilaštvo iznelo u javnost kao navodnu štetu, nije rezultat nikakvog veštačenja niti bilo kakve stručne procene. To je čista izmišljotina pojedinaca iz te tuzilačke organizacije, bez ikakve dokazne vrednosti.

4. Zahtev za izuzeće specijalnog tužioca

Zahtev za izuzeće nije bio pokušaj opstrukcije postupka. Podneo sam ga isključivo radi zaštite integriteta procesa. Specijalni tužilac je svojim javnim istupima, kao i profesionalnim, ličnim i društvenim vezama sa potencijalnim učesnicima postupka i mojim političkim protivnicima, objektivno doveo u pitanje svoju nepristrasnost. U takvim okolnostima, zahtev za izuzeće bio je jedino zakonito sredstvo da se zaštite dostojanstvo i zakonitost postupka.

5. Netačna tvrdnja o "radnoj grupi"

Krivična prijava protiv mene nije podneta od strane nekakve "radne grupe". Potpisao ju je načelnik UKP-a Policije Srbije, a na predmetu je radilo samo rukovodstvo kriminalističke policije, što se jasno vidi iz spisa predmeta koji su mi naknadno dostavljeni.

6. Predmet postupka

Postupak koji se vodi protiv mene i ostalih pred JTOK nema nikakve veze sa tragičnim padom nadstrešnice u Novom Sadu. Meni se konkretno stavlja na teret potpisivanje Aneksa 1 Komercijalnog ugovora za izgradnju brze pruge koji sam potpisao 2021. Potpisivanju samog Aneksa, prethodila je vrlo složena procedura, davanja saglasnosti od strane mnogih državnih organa, tehničkih timova, ministarstva, zavoda, pravobranilastva i odbora - napisao je Momirović.

Kako je dalje naglasio, čvrsto veruje u svoju nevinost.

- Odlučan sam da je dokažem pred nadležnim institucijama Republike Srbije. Pozivam tužilaštvo da se vrati zakonitim okvirima postupka i da prestane sa zloupotrebom svojih ovlašćenja i vođenjem procesa putem medija - zaključio je bivši ministar Momirović.

Autor: Iva Besarabić