Ana Brnabić ne bi podržala nacionalizaciju NIS: To bi otvorilo Pandorinu kutiju - ništa ne sme da ugrozi životni standard i kvalitet života naših građana

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je za Euronews da ne bi podržala nacionalizaciju NIS-a. Dodala je, međutim, da će nakon razgovora predsednika Srbije sa različitim stranama u vezi sa položajem ove kompanije biti predložen i amandman koji će predvideti okolnosti u kojima bi Srbija morala da preuzme NIS.

Brnabić je takođe navela da je Srbija pružila Rusiji mogućnost da prva učestvuje u razgovorima o eventualnim promenama u vlasničkoj strukturi, kao manjinski partner.

"Ne bih podržala nacionalizaciju NIS-a upravo zato što sam ekonomski liberal, kao što kažete, i prilično jesam, i opet sam zato ponosna što sam član SNS-a, zato što je SNS, stranka desnog centra u tom smislu, potpuno usklađena sa takvom politikom. Ja mislim da nacionalizacija nije pravi način zato što otvara Pandorinu kutiju. Jednom nacionalizacija, svaki sledeći put vam je lakše da kažete, pa, postoji više interesa da vam kažem dajte da ja nacionalizujem. Ja mislim da će se za nekoliko godina to svakako poštovati", rekla je Brnabić u emisiji "Plenum" i dodala:

"Ništa ne sme da dovede do toga, kao što je rekao i predsednik Vučić, da se ugrozi životni standard, kvalitet života naših građana i naše privrede. Tako da se ja nadam da će i partneri iz Ruske Federacije imati to u vidu. Mi moramo da zaštitimo i zaštićemo naše građane i naše nacionalne interese".

Autor: Iva Besarabić