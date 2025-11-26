AKTUELNO

Politika

OPOZICIJA, PLENUMAŠI I ZBOROVI SU I TOTALNOM MEĐUSOBNOM RATU OKO FOTELJA! Blokaderski Danas priznao: Nije ih briga za narod, nego isključivo za sebe

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Kako piše Danas, u trouglu opozicije, zborova i blokadera vidljive su pukotine i problemi u saradnji

Proteklih dana ispod radara su prošle vesti o "tihom ratu" između blokadera, zborova i dela opozicije. Ako taj tihi rat već ne utiče, svakako bi mogao da doprinese još većem razočarenju građana i njihovoj apstinenciji.

Blokaderi su u Subotici tražili da se rasformiraju tamošnji zborovi. Zatim su u Zrenjaninu zborovi dematovali navode o dobroj saradnji sa blokaderima. Neki opšti zaključak je da direktna komunikacija ili saradnja zborova, blokadera i opozicije - ne postoji.

Jedno je sigurno - sada, kada je normalan narod zabrinut za energetsku bezbednost zemlje, oni se bore za veće parče kolača na narednim izborima i gledaju i kalkulišu ko će tu da ispliva kao pobednik.

O narodu, njegovim potrebama i željama ne brinu. Sve se svelo na puku borbu za fotelju.

Autor: S.M.

#Izbori

#Opozicija

#Rat

#fotelje

#plenumaši

POVEZANE VESTI

Politika

IDEOLOG BLOKADERA AVŽNER: Plenumaši lupaju baljezgarije i ne predstavljaju nikoga, jer su na fakultetima manjina!

Politika

Možda su neodlučni, a možda i nisu: Poslušajte kako opozicija i blokaderi i hoće i neće izbore (VIDEO)

Horoskop

Za njih ništa nije nemoguće jer su najpozitivniji znak Zodijaka, šire radost oko sebe

Politika

Počelo 'klanje' između profesora i studenata oko fotelja (VIDEO)

Politika

PANTIĆ PILJA: Opoziciju nije briga za građane

Politika

Opoziciju baš briga za narod! Jovanov: Sve će se na kraju završiti njihovom međusobnom svađom