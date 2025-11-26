OPOZICIJA, PLENUMAŠI I ZBOROVI SU I TOTALNOM MEĐUSOBNOM RATU OKO FOTELJA! Blokaderski Danas priznao: Nije ih briga za narod, nego isključivo za sebe

Kako piše Danas, u trouglu opozicije, zborova i blokadera vidljive su pukotine i problemi u saradnji

Proteklih dana ispod radara su prošle vesti o "tihom ratu" između blokadera, zborova i dela opozicije. Ako taj tihi rat već ne utiče, svakako bi mogao da doprinese još većem razočarenju građana i njihovoj apstinenciji.

Blokaderi su u Subotici tražili da se rasformiraju tamošnji zborovi. Zatim su u Zrenjaninu zborovi dematovali navode o dobroj saradnji sa blokaderima. Neki opšti zaključak je da direktna komunikacija ili saradnja zborova, blokadera i opozicije - ne postoji.

Jedno je sigurno - sada, kada je normalan narod zabrinut za energetsku bezbednost zemlje, oni se bore za veće parče kolača na narednim izborima i gledaju i kalkulišu ko će tu da ispliva kao pobednik.

O narodu, njegovim potrebama i željama ne brinu. Sve se svelo na puku borbu za fotelju.

Autor: S.M.