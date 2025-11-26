Jovanov: Đilas – Pera kojot super genije – svaki put sve neuspešniji po samog sebe

Šef poslanika SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je danas da Dragan Đilas, koji sam sebe proglašava za lidera opozicije, „igra svoju igru na nivou Pere Kojota super genija – svaki put uspe da novim nastupom napravi nešto luđe i neuspešnije po samog sebe“.

Jovanov je na sednici parlamenta gde je jedna od važnih tema i budžet, istakao da je to uvek prilika da opozicija iznese svoju politiku, da čuju njihovi birači šta je to što bi opozicionari radili drugačije“.

Ali, to nije slučaj sa sadašnjom opozicijom.

„Umesto toga, onaj koji je sebe proglasio za lidera opozicije (Đilas), pošto nema ništa da ponudi pokušava stend ap komedijom ili tragedijom da pokaže da je duhovit i da nekoga nasmeje. Ali razlika je kad je neko duhovit, a neko smešan, a on je smešan“, naveo je šef poslanika SNS.

On se osvrnuo i na prethodno Đilasovo izlaganje gde je ovaj govorio o međunarodnim odnosima.

„Đilas govori o međunarodnim odnosima, a svo iskustvo koje ima u vezi sa tim je da piše otvorena pisma. Kad god se naljuti on pošalje otvoreno pismo. Marti Kos, Ursuli fon der Lajen, Košti.. I taj Đilas bi onda da drži lekcije o međunarodnoj politici predsedniku Vučiču koji sa tim ljudima uživo razgovara“, zaključio je Jovanov.