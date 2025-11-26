Dačić: Takozvano Kosovo nije apliciralo za Interpol, Srbija pokreće inicijativu za Regionalni biro u Beogradu

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, sumirajući učešće na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola u Marakešu, izjavio je da je jedna od ključnih stvari bila ta da tzv. Kosovo nije podnelo zahtev za članstvo i najavio da će MUP Srbije aplicirati za otvaranje Regionalnog biroa Interpola za jugoistočnu Evropu sa sedištem u Beogradu.

„Danas završavam svoje učešće na 93. skupštini Interpola. Ostaće u naredna dva dana, koliko još traje ova skupština, članovi delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova i policije, jer se sutra očekuje glasanje za funkcije koje se biraju u Interpolu“, rekao je Dačić.

Sumirajući svoje učešće na ovogodišnjem zasedanju Generalne skupštine Interpola, Dačić je istakao da je jedna od ključnih stvari za Ministarstvo unutrašnjih poslova na ovogodišnjem zasedanju bila da tzv. Kosovo nije podnelo zahtev za članstvo.

„I ove godine nije bilo zahteva „Kosova“ za članstvo. Neko će reći da se mi možda i previše bavimo time, ali imajući u vidu da smo se već jednom opekli na tu temu, odnosno da je „Kosovo“ već jednom apliciralo na skupštini Interpola u Dubaiju i da smo tada morali da ulažemo veliki napor da pobedimo u tom glasanju, nije na odmet da se uvek obrati pažnja. A moram da zahvalim i najvišem rukovodstvu Interpola na razumevanju tog pitanja teritorijalnog integriteta, kao i našim bratskim zemljama koje uvek reaguju kada neko pomene pitanje „Kosova“, kao što i mi reagujemo kada se pomene pitanje njihovog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. U tom smislu, znači „Kosovo“ u poslednjih pet, šest godina nije više ni pokušavalo ozbiljno da aplicira jer shvata da nema nikakve šanse da uspe u tome“, naglasio je Dačić.

Prema ministrovim rečima, Interpol je pod rukovodstvom odlazećeg predsednika Interpola Ahmeda Al-Raisija uspeo da povrati svoje izvorne principe, da bude organizacija svih njenih članica.

„On je mnogo više pažnje posvetio zemljama koje su možda bile u neravnopravnom položaju jer ne pripadaju toj zapadnoj hemisferi. On je zagovarao temu da se formira više regionalnih biroa i mi smo zainteresovani da Regionalni biro za jugoistočnu Evropu bude u Beogradu i zvanično ćemo aplicirati“, rekao je Dačić i dodao da je o aplikaciji Srbije razgovarao sa Al-Raisijem i generalnim sekretarom Interpola Valdesi Urkizom, na marginama 93. zasedanja Generalne skupštine Interpola, kao i da u tome Srbija ima podršku većine zemalja regiona.

Dačić je, takođe, rekao da očekuje posetu Urkize Beogradu u narednih nekoliko meseci što će biti prilika za dalje razgovore o formiranju Regionalnog biroa u Beogradu.

„Treća stvar jesu bilateralni kontakti. Ja sam imao razgovore sa mnogo svojih kolega ili direktora policije, prvo kao zemlja domaćin sa ministrom unutrašnjih poslova, čovekom od izuzetnog poverenja marokanskog kralja koji je već osam godina ministar unutrašnjih poslova i sa direktorom policije. Takođe, očekuje se njegova poseta Beogradu i potpisivanje memoranduma o saradnji između naša dva ministarstva unutrašnjih poslova“, rekao je Dačić, podsetivši da je razgovarao i sa predstavnicima Kine, Rusije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, Namibije i Somalije.

Ministar je rekao da je Al-Raisiju dodelio najviše priznanje koje MUP može da dodeli, a to je zvezda „Jakova Nenadovića“, prvog ministra unutrašnjih poslova iz 1811. godine, i podsetio da je i on dobio od Interpola medalju posebnog ranga.

„Danas mi je Al-Raisi uručio Interpolovu medalju posebnog ranga, najvišu medalju koja se dodeljuje na nivou ministara unutrašnjih poslova što ja smatram velikim priznanjem za naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, za Vladu Srbije, za Republiku Srbiju, kao jedno veliko priznanje za ono što smo uradili, ne samo na unutrašnjem bezbednosnom planu, nego i na saradnji koju smo imali na međunarodnom nivou i podršci ovoj politici koju je vodio predsednik Interpola u proteklim godinama. Veoma sam zahvalan na tom priznanju i to je priznanje za sve pripadnike MUP-a“, zaključio je ministar Dačić.

