ŠTA JE SRBIJA PRODALA NIS-u za 400 MILIONA EVRA? Pored pumpi i nalazišta, na spisku i najprestižniji hoteli

Srbija je 2008. godine prodala NIS Rusima za 400 miliona evra, a spisak imovine i drugih akcija je pozamašan

Vlada Srbije i Gasprom 2008. godine potpisali su ugovor o prodaji Naftne industrije Srbije ruskoj državnoj kompaniji "Gaspromnjeft" za 400 miliona evra i dokumente o izgradnji gasovoda Južni tok i skladišta gasa Banatski dvor.

Tadašnji predsednici Srbije i Rusije Boris Tadić i Dmitrij Medvedev potpisali su i zajedničku izjavu, koji će biti politička garancija da će Srbija dobiti gasovod Južni tok i da će biti završeno podzemno skladište gasa Banatski Dvor.

Kako su mediji tada izveštavali, u dobrom delu javnosti, međutim, preovladava skepsa po pitanju budućnosti ovog sporazuma. Ispostavilo se da su strepeli s pravom.

Ministar finansija u Vladi Republiek Srbije Siniša Mali na današnjem skupštinskom zasedanju naveo je taksativno šta je sve prodato Rusima kada su postali većinski vlasnici Naftne industrije Srbije.

Imovina

Zgrada NIS u Beogradu

Zgrada NIS u Novom Sadu

Rafinerija u Pančevu

Rafinerija u Novom Sadu

Rafinerija gasa u Elemiru

497 benzinskih pumpi

1600 internih benzinskih stanica

44 stovarišta za snabdevanje kerozinom

Cisterne za prevoz tečnog goriva ukupnog kapaciteta 18.250 tona

10.000 kvadratnih metara prodajnog prostora za motorno ulje i mast

Nalazišta nafte u Vojvodini

Koncesiju za nalazišta nafte u Angoli

11 hotela, motela i odmarališta

4 objekta u Crnoj Gori

Hotel Splendid

Apartman hotel u Buljaricama

Odmaralište u Bečićima

Objekat u Podbarama

Hotel Osovje na Fruškoj gori

Restoran Boko kod Zrenjanina

Kuća u Tunji

Motel Adeševci na auto-putu

Na Zlatiboru Hotel Vis

Nekadašnji Jugopetrol kompleks Hajat Jelen na Crnom Vrhu

Akcije u drugim kompanijama:

16 odsto Pančevačke Petrohemije

13 odsto karbodioksidne fabrike za proizvodnju industrijskih gasova

43 odsto Politika AD

21 odsto RTV Politika

39 odsto beogradskog hotela Hajat

14 odsto deonica Jugovića

49 odsto SC Pinki

Autor: D.Bošković