Počela prijava penzionera za besplatne banje: Evo ko ima pravo da se prijavi i koji su uslovi

Nakon što Upravni odbor Fonda PIO usvoji odluku u skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu, pred kraj godine, objavljuje se oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na desetodnevnu rehabilitaciju za naredni period.

Ovaj program PIO Fonda predstavlja jednu od najtraženijih pogodnosti među starosnim, invalidskim i porodičnim penzionerima.

"Sve penzije biće isplaćene do Badnjeg dana!" Ognjenović: "Od decembra uvećane penzije za 12,2 odsto"

Uskoro počinje isplata novembarskih penzija! Oglasio se PIO Fond: Evo ko prvi dobija novac

Ko ima pravo na prijavu

Iz Fonda kažu da pravo na ovaj vid oporavka imaju korisnici penzija koji žive na teritoriji Srbije, pod uslovom da njihova penzija ne prelazi iznos prosečne, da nemaju druga lična primanja i da rehabilitaciju nisu koristili od oglasa iz 2020. godine. Svake godine u oglasu se objavljuje ažurirana granica prosečne penzije, što je najvažniji podatak za sve koji žele da se prijave.

Osim troškova boravka, Fond PIO pokriva i putne troškove.

- Pratilac takođe ima pravo na plaćen smeštaj i put, ukoliko korisnik penzije ostvaruje pravo na tuđu negu i pomoć ili spada u druge izuzetne kategorije – navode iz Fonda i ističu da učlanjenje u penzionerske organizacije nije nikakav uslov, što dodatno pojednostavljuje pristup ovom pravu.

Kako da se prijavite

Prijave zainteresovanih penzionera podnose se u najbližoj filijali Fonda, uz tri osnovna dokumenta – ček od penzije, medicinsku dokumentaciju i izjavu da su ispunjeni propisani uslovi. Oglasi se objavljuju u dnevnoj štampi, a rok za prijavu traje 12 radnih dana, što znači da zainteresovani moraju brzo da reaguju nakon objavljivanja oglasa.



Kada je reč o porodičnim penzijama koje koristi više članova domaćinstva, svi mogu da se prijave, ali priliku dobija samo jedan, i to najstariji član porodice. Ipak, pravilo ne važi za decu koja nisu sposobna za samostalan život i rad – njima se omogućava da pravo na rehabilitaciju iskoriste svi.

Nakon zatvaranja oglasa počinje administrativna procedura. Filijale i Direkcija Fonda imaju 20 radnih dana da obrade podnete dokumente, uz mogućih dodatnih pet dana ako se obrada vrši u drugoj filijali. Zatim se objavljuju preliminarne rang-liste, a korisnici imaju pravo da ulože prigovor u roku od pet radnih dana, ukoliko smatraju da je došlo do greške.

Komisija Fonda, u kojoj su predstavnici udruženja penzionera, zaposleni Fonda i lekar veštak, nakon obrade prigovora utvrđuje konačne rang-liste. One predstavljaju polaznu tačku za raspoređivanje korisnika u dostupne ustanove. Komisija odlučuje na osnovu dokumentacije gde će korisnik biti upućen, vodeći računa o njegovom zdravstvenom stanju i kapacitetima ustanova.

Ako se ispostavi da u izabranoj ustanovi nema slobodnih mesta ili da je lokacija neadekvatna za zdravstvene potrebe korisnika, određuje se druga destinacija. Ukoliko korisnik ne može da iskoristi odobreni termin, dužan je da o tome obavesti Fond, nakon čega se poziv upućuje sledećem na listi.

Kada rehabilitacija bude završena, ustanove šalju Fondu otpusne liste kao dokaz da je usluga realizovana, a uz to dostavljaju i fakture sa detaljnim specifikacijama troškova: broj dana boravka, pružene terapije i iznos putnih troškova. Svaka filijala Fonda proverava dokumentaciju pre isplate. Korisnici koji nisu refundirali putne troškove direktno u ustanovi mogu ih potraživati naknadno.



Za ustanove koje sprovode rehabilitaciju postoje precizne obaveze izveštavanja – mesečni i godišnji izveštaji o broju korisnika i iskorišćenim sredstvima redovno se dostavljaju Fondu.

Radna grupa Fonda prati celokupan proces i jednom godišnje podnosi izveštaj direktoru, čime se obezbeđuje jedinstvena primena pravilnika u svim filijalama širom zemlje.

Autor: D.Bošković