'Veoma zabrinuti iz te zemlje pišu o problemima naše životne sredine' Đukanović razotkrio glavnu organizaciju takozvanih ekologa

Narodni poslanik Vladimir Đukanović otkrio je odakle "posluje" krovna organizacija svih ekoloških organizacija u Srbiji. On je pokazao informacije sa njihovog "Iks" profila koje jasno otkrivaju da je nalog napravljen u Norveškoj.
- Veoma zabrinuti iz Norveške nam pišu o problemima naše životne sredine - naveo je Đukanović.
Дакле, кровна организација свих еколошких организација, свој налог је основала у Норвешкој. Веома забринути из Норвешке нам пишу о проблемима наше животне средине :) pic.twitter.com/lhGj73oX6r— Владимир Ђукановић (@adv_djuka) 26. новембар 2025.