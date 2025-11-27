'Veoma zabrinuti iz te zemlje pišu o problemima naše životne sredine' Đukanović razotkrio glavnu organizaciju takozvanih ekologa

Narodni poslanik Vladimir Đukanović otkrio je odakle "posluje" krovna organizacija svih ekoloških organizacija u Srbiji. On je pokazao informacije sa njihovog "Iks" profila koje jasno otkrivaju da je nalog napravljen u Norveškoj.

- Veoma zabrinuti iz Norveške nam pišu o problemima naše životne sredine - naveo je Đukanović.