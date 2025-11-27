AKTUELNO

Politika

'Veoma zabrinuti iz te zemlje pišu o problemima naše životne sredine' Đukanović razotkrio glavnu organizaciju takozvanih ekologa

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Narodni poslanik Vladimir Đukanović otkrio je odakle "posluje" krovna organizacija svih ekoloških organizacija u Srbiji. On je pokazao informacije sa njihovog "Iks" profila koje jasno otkrivaju da je nalog napravljen u Norveškoj.

- Veoma zabrinuti iz Norveške nam pišu o problemima naše životne sredine - naveo je Đukanović.

#Ekolozi

#Vladimir Đukanović

#organizacija

#razotrkivanje

#Životna sredina

POVEZANE VESTI

Politika

'RAZUMLJIVO, HRVATSKI ČASNIK BRINE O SVOJIMA' Đukanović odgovorio Ponošu

Politika

Đukanović: Bestidnost pojedinih univerzitetskih profesora dostigla je nenormalne razmere

Politika

Đukanović odbrusio Đilasu: Vlast bez izbora možeš samo da sanjaš

Politika

SRAM TE BILO! Đukanović odbrusio Mariniki Tepić: Ova osoba priča o Gebelsu? Ona koja je izmislila da se u Moroviću gaji kokain

Politika

Đukanović isprozivao Grbovića: Vidi Pajo, mislim da ćeš morati tužiocu što šta da objasniš

Politika

ĐUKANOVIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Jasno je šta želite, ali država će reagovati i sprečiti NASILJE