Ministar Vujić se izborio za dodatne isplate tužiocima od 14 do 49 odsto

Kako nezvanično saznajemo, ministar pravde Nenad Vujić izborio se za dodatne isplate zarada javnim tužiocima koji su radili praktično dupli posao zbog nepopunjenih kapaciteta u javnim tužilaštvima!
Izvor iz pravosuđa precizira da je na obrazloženi predlog ministra Vujića, ministarstvo finansija odobrilo da Visoki savet tužilaštva isplati svim javnim tužiocima naknadu zbog nepopunjene sistematizacije, u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu.
Reč je o iznosu od 14 do 49 odsto osnovne plate, u zavisnosti od nepopunjenih mesta u sistematizaciji.
Autor: Iva Besarabić