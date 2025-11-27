AKTUELNO

Ministar Vujić se izborio za dodatne isplate tužiocima od 14 do 49 odsto

Foto: Tanjug

Kako nezvanično saznajemo, ministar pravde Nenad Vujić izborio se za dodatne isplate zarada javnim tužiocima koji su radili praktično dupli posao zbog nepopunjenih kapaciteta u javnim tužilaštvima!

Izvor iz pravosuđa precizira da je na obrazloženi predlog ministra Vujića, ministarstvo finansija odobrilo da Visoki savet tužilaštva isplati svim javnim tužiocima naknadu zbog nepopunjene sistematizacije, u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu.

Reč je o iznosu od 14 do 49 odsto osnovne plate, u zavisnosti od nepopunjenih mesta u sistematizaciji.

Autor: Iva Besarabić

