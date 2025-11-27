Macut: Dok mnogi pokušavaju da potčine Srbiju, ona mora biti ekonomski osnažena

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut rekao je danas, na tribini sa građanima u Krajišniku u opštini Sečanj u kojoj se u nedelju održavaju lokalni izbori, da u teškim vremenima "kada mnogi pokušavaju da potčine Srbiju", ona mora biti ekonomski osnažena.

„Ja sam tu da vas zamolim da podržimo viziju predsednika Aleksandra Vučića, njegovu viziju da budemo bogata i napredna država i da zato podržimo listu koja nosi njegovo ime i najbolja je opcija u Sečnju“, naveo je Macut.

Rekao je da će Sečanj u nedelju svima pokazati odgovornost i ljubav prema otadžbini, kao i da se u nedelju brani cela Srbija i bira da li će ona raditi ili biti blokirana.

„Neko će možda reći kakvu razliku može moj glas da napravi. Sam sam bio u toj dilemi kada sam pozvan da preuzmem Vladu, ali sam shvatio da se poziv otadžbine ne odbija“, rekao je Macut.

Naglasio je da su svi građani potrebni otadžbini i da u nedelju svi treba da pokažu koliko vole Srbiju.

"Pozivam vas da hrabro preuzmete odgovornost i glasate za slobodnu i nepokorenu Srbiju kao i za našu decu kojoj treba da ostavimo uspešniju državu iz koje neće odlaziti“, rekao je Macut.

Član predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov rekao je da je lako u kampanji obećavati kule i gradove, a da treba znati i od kojih sredstava šta može da se realizuje.

„Odmah vidite razliku između nas i ove druge strane. Uglavnom, razlika je u tome što mi ne pričamo kako su mladi budućnost već im dajemo šansu jer su oni nama i sadašnjost“, rekao je Jovanov.

Jovanov je dodao da je u opštini Sečanj mnogo toga urađeno i da se u nedelju odlučuje da li će se napredak nastaviti.

„Da mi sa druge strane imamo neke ljude koji nude ozbiljnu priču, ne bih ja pričao da ćemo propasti ukoliko oni dođu na vlast. Sa druge strane postoji samo gola mržnja, a šta je mržnja dobro rodila“, kazao je Jovanov.

Prema njegovim rečima, mržnja ne gradi školu, puteve i Dom kulture već ljudi koji umeju da komuniciraju sa svim nivoima vlasti.

Jovanov je naveo i da građani Sečnja imaju veliku odgovornost pred sobom, jer će lokalni izbori u nedelju, poput istraživanja javnog mnjenja, pokazati šta narod u Srbiji misli.

"Ne društvene mreže, ne nameštena istraživanja već šta narod misli. Izbori će pokazati da obojena revolucija nije uspela i da će demokratijom biti pokazano koliko je cenjena politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića", naveo je Jovanov.

Bojana Papak iz Krajišnika, kandidatkinja sa liste – „Aleksandar Vučić, najbolje za Sečanj“ rekla je da joj je čast da stoji na mestu gde je napravila prve korake i borila se za svoje snove.

„Ja sam dete ovog sela, rasla sa ljudima koji jedne druge poznaju po imenu i srcu. Sve što sam postigla postigla sam zahvaljujući radu i vašem primeru“, rekla je Papak.

Naglasila je da treba verovati da Krajišnik zaslužuje napredak i puteve koji vode u budućnost, a ne u odlazak.

„Imamo pamet, energiju i mlade koji žele da ostanu ovde. Tražim da se ujedinimo u ideji i damo sve od sebe ovde gde naše srce pripada“, zaključila je Papak.

Autor: Pink.rs