AKTUELNO

Politika

Delegacija jordanskog parlamenta u Beogradu: Fokus na infrastrukturnim rešenjima i jačanju ekonomskih veza

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Beograd je ove nedelje ugostio visoku delegaciju jordanskog parlamenta, koja je tokom radne posete realizovala niz sastanaka sa srpskim zvaničnicima i relevantnim institucijama.

Ključni cilj posete bio je da se na operativnom nivou upoznaju sa modelom kojim je Srbija u relativno kratkom roku izgradila novu generaciju saobraćajne i komunalne infrastrukture — uključujući auto-puteve, tunele, železničke koridore i kapitalne urbano-razvojne projekte.

Foto: Privatna arhiva

Jordanska strana je pokazala posebno interesovanje za procese planiranja, finansijske aranžmane i mehanizme upravljanja projektima, a stručni timovi iz Srbije prezentovali su metodologiju koja je omogućila snažno ubrzanje realizacije investicija.

Foto: Privatna arhiva

U fokusu razgovora našla se i inicijativa za uspostavljanje direktne avio-linije Beograd–Aman, koja bi u narednoj fazi mogla da postane ključna poluga za intenziviranje ekonomskih tokova, unapređenje poslovnih kontakata i rast broja turista u obe zemlje. Ocenjeno je da bi direktna konekcija generisala dodatnu vrednost i za kompanije iz sektora trgovine, logistike, hotelijerstva i kreativnih industrija.

Foto: Privatna arhiva

Tokom boravka u Srbiji, delegacija je obišla više strateških projekata — od lokacija planiranih za EXPO, preko novog železničkog čvora u Beogradu, do kompleksa Beograd na vodi, gde su im prezentovani modeli javno-privatnog partnerstva i integrisanog urbanog razvoja.

Foto: Privatna arhiva

Poseta je ocenjena kao snažan signal obostranog interesa za unapređenje bilateralnih odnosa i postavljanje temelja za širu institucionalnu i privrednu saradnju u narednom periodu.

Autor: Iva Besarabić

#Jordan

#Poseta

#Srbija

#delegacija

#parlament

POVEZANE VESTI

Politika

Srbija i Rusija jačaju savez – Bratina dogovorio ključne poteze u Moskvi!

Društvo

'SRBIJU VEĆ SMATRAMO ZEMLJOM INVESTICIONOG RANGA' Tabaković: Nastavićemo da PREDANO radimo na daljem napretku naše EKONOMIJE!

Politika

SRBIJA SVE BLIŽE KONAČNIM DOGOVORIMA O NOVIM KINESKIM INVESTICIJAMA Ministarka Mesarović učestvovala na biznis forumu u azijskoj zemlji, evo koje su g

Politika

SRPSKI PROIZVODI U PONUDI NA LETOVIMA KINESKE AVIO KOMPANIJE Ministarka Mesarović na pregovorima sa predstavnikom 'Sjamen Er': Očekujemo ih uskoro u p

Politika

BURNO NA SEDNICI PARLAMENTA: Ana Brnabić održala lekciju Aleksiću

Politika

VUČIĆ U BRISELU! Odličan sastanak sa Koštom - EU mora da pokaže jasne signale Srbiji!