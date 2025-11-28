Kad blokada postane biznis: Posle tuđih uništenih godina, zgubidani traže pare za svoju (VIDEO)

Na društvenoj mreži "Iks", jedan od blokadera objavio je poziv da se trima blokaderkama koje su se preselile u Novi Sad plate školarine, priznavanje ispit, overa semestra, kirija za stan za 10 meseci, komunalije u istom periodu.

Kako je navedeno, sve preko toga će ići za njihovu ishranu u menzi. U pitanju su ozbiljne svote novca - 376.000 dinara za školarine, priznavanje ispita 42.000, 15.000 dinara za overu semestra, 480.000 za kirije i 180.000 za komunalije.

Deluje kao da je blokaderima ponestalo novca od regularnih donatora u Srbiji i inostranstvu, pa sada na ovaj način emotivno ucenjuju narod kako "studentkinjama ne bi propala godina".

Jedan korisnik "Iksa" se oglasio i jasno poručio:

- Studentkinje u blokadi? Žickaju lovu? "Ne dozvolimo da im propadne još jedna godina"... a to što su one uništile blokadama godinu hiljadama drugih nema veze? Pu! Licemeri! - navodi se u objavi.

Jasno je da svedočimo još jednoj manipulacija blokadera i kao što i sami možete zaključitit - za njih je blokada ni manje ni više nego biznis.