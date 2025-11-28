Ovako blokader Čanak u Bosni ponižava Srbe i Srbiju: Zločinci, Turci im 'natezali' žene (VIDEO)

Posluštajte najstrašnije izjave izgovorene protiv Srba i Srbije u Tuzli od strane simpatizera blokadera, a povodom godišnjice Dejtonskog sporazuma.

- Da li su ljudi u Beogradu uopšte svjesni kakav zločin je učinjen u ime srpstva, jer na svakom koraku recimo te iste Republike Srpske koja je danas sastavni dio tog Dejtonskog sporazuma su masovne grobnice - upitao je Dino Hubanić.

Na to mu je Nenad Čanak odgovorio:

- Znaš kolko me ne interesuje Kosovo, al' spektakularno me ne interesuje. Mene interesuje zašto u Novom Sadu smo došli do toga da imamo valjkaste crk...crve u ovaj, ako si primetio, rekao sam valjkaste crkve, sjajno.

Na to Hubanić kaže da ga to ne bi čudilo.

A onda se slažu oko toga da je parazit parazit.

- Ideja velike Srbije nikada nije poražena vojno, dok ona ne bude tako poražena, dotle će ona svako malo vaskrsavati, kao nedovoljno isceđen mitiser ili čir - rekao je Čanak.

On onda ističe kako su vojvođanski Srbi, rasno čistiji Srbi od podunavskih Srba. Zato što nismo imali šetanje opanaka, prvu bračnu noć, i sa druge strane živeli su kako kaže u evropskom okruženju.

- Dok mi sada razgovaramo na ulazu u Skupštinu, na tom konkretnom mestu su Ćaciji podigli šatore, moje pitanje glasi zašto se ne skupi par hiljada momaka da to razjori. Niko više nema nameru da rizikuje glavu za ovu svinjariju od države, i smeće fašističko u koje se Srbija pretvorila - zaključio je Čanak.

Autor: Pink.rs