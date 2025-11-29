'OVO JE PREVIŠE...' Bračni par hranio plenumaše, išli sa njima i do Brisela, a sada im poručili - Vi ste sramota! (FOTO)

Ogradili se!

Bračni par koji je hranio plenumaše prošle godine, sada se javno ogradio od njih!

Potpuno ste izgubili kompas. Sa mojim saborcima i velikom ekipom profesora i aktivista sam vas hranila prošle zime sa preko 70.000 obroka. Moj muž vas je pratio do Brisela i bio vam podrška iz senke. Ali ovo je previše. Saberite se deco inače ostaste sami na ledini.

Ovo vam je… — 🌸🌸Duca🌸🌸 (@CanicDusica) 29. новембар 2025.

Ovo vam je pismo od mog Saše:

"Ono saopštenje studenata u blokadi BU je katastrofalno.Da ga je bia pisala nebi mnogo drugačijje zvučalo.Pojedinačno targetiranje osvedočenih prvoboraca ,demokrata i levičara ne vodi nas nikud izuzev u ćorsokak belorusizacije društva.Konstantno ograđivanje od demokratske opozicije dovodi do toga da se kao na vetrometini oni tuku,pljuju preti im se klanjem i silovanjem,a naši mladi pravednici seku dlaku na dvoje.Kako vam ne smeta poks novi dss i ko sve ne u Mionici na studentskoj listi,a smeta Bravo,Sviće,reditelj Filipović,deo anketne komisije za nadstrešnicu,advokat Kovačević...Stranputica je to nepojamna i ekserčina u kovčeg demokratizacije Srbije.I to kažem ja koji sam čista srca,potpuno bez ikakvih lukrativnih razloga posvetio ogromno vreme kuvajući za studente i idući u njihovoj pratnji do Brisela i natrag.I ne žalim se.I opet bih za ono u šta verujem.Problem je što u ovakve nepromišljenosti ne verujem.Verujem da nam treba stručnost anketne komisije.Pamet i srčanost Bravo i Sviće.Dobronamerna kritika Stevana Filipovića. Suštinski treba nam svaki osvedočeni saborac u borbi za slobodu Srbije.Dragi su mi studenti ali draža mi je sloboda."