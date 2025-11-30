Bratina: Javni servis je odavno trebalo personalno 'razoriti'

Ivanu Plavšiću, uredniku noćnih vesti na Javnom Servisu, koji je proklinjao pristalice politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića, uručen je otkaz.

Ministar informisanja i telekomunikacija profesor Boris Bratina istakao je za Novo jutro kod voditeljke Jovane Jeremić da kada neko ovako nešto izgovori, demonstrira tešku slabost.

- Mi mu dajemo publicitet, a on je javnosti učinio nešto... Ja sam poput predsednika Vučića ranije gledao te noćne vesti, tu je stvarno moglo da se čuje nekih dobrih stvari... Imate vi i u toku dana neke pouzdane vesti, ali, pretvorili su se u blokaderski servis - rekao je ministar.

Kako je dodao, Javni servis je odavno trebalo personalno razoriti.

- Uvek je vladala slika totalne korupcije. Tu se uvek dolazilo preko ne znam koga, pa da bi ovo uradio, moraš da uradiš to... Kada je Bujošević bio tu, oni nisu znali ko koga blokira... Nije umeo da mi kaže. To je stvar hoću ili neću da ti kažem. Recimo, za razliku od privatnih televizija, oni maju više zakona. Oni moraju da drže ćirilicu, a oni stavljaju latinicu. Mnogi ljudi iz nekadašnjeg radija koji su ti bili, sve znaju - dodao je on.

Autor: D.Bošković