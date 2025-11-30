'MOLIM GRAĐANE DA NE NASEDAJU NA OVAKVE LAŽI!' Hitno se oglasio ministar Mali zbog blokaderske sramne laži - 'Penzije se uvećavaju od sutra'

Ministar finansija Siniša Mali reagovao je na svom zvaničnom Fejsbuk profilu na lažnu vest koju su blokaderi sramno delili društvenim mrežama, a koja kaže da predsednik Srbije želi da odloži povećanje penzija.

"Lažna vest! Molim građane da ne nasedaju na ovakve lažne vesti koje se šire društvenim mrežama! Ovo najbolje pokazuje sav očaj blokadara, koji na ovaj način pokušavaju da unesu zabunu, strah i nepoverenje kod građana.

Penzije se uvećavaju od sutra, 1. decembra, a prve uvećane penzije biće isplaćene pre Božića", napisao je ministar Mali na svom Fejsbuku.



Ministar Mali je takođe na svom Instagram profilu detaljno pojasnio sve o povećanju penzija od 1. decembra, ističući da su građani Srbije i njihov kvalitet života uvek na prvom mestu.

"Od sutra, 1. decembra 2025. godine, penzije u Srbiji će biti uvećane za 12,2 odsto, čime ispunjavamo još jedno obećanje dato našim najstarijim sugrađanima.



Svim penzionerima se, i ove godine, penzije uvećavaju mesec dana ranije, od decembra, umesto od januara, a te prve uvećane penzije biće isplaćene već početkom januara, pre božićnih praznika.

Sa predstojećim povećanjem penzija, prosečna penzija u ovoj godini će iznositi oko 437 evra, dok će prosečna penzija u 2026. godini dostići 488 evra. Zaista ogromna razlika u odnosu na 2012. godinu kada je prosečna penzija iznosila 204 evra.

Pritom, ono što je za naše najstarije sugrađane posebno važno jeste da penzije rastu u realnom iznosu, daleko iznad nivoa inflacije. Ako se pogleda period od 2020. do 2026. godine, nominalni rast penzija je 117,1 odsto, a realni rast čak 45,2, s obzirom da je očekivana inflacija u navedenom periodu 49,4 odsto. Dakle, imamo realni rast kupovne moći penzija, što znači da poboljšavamo kvalitet života naših najstarijih sugrađana, istovremeno čuvajući makroekonomsku stabilnost.

Penzije u Srbiji su u potpunosti stabilne i nikada nisu bile veće, a mi nastavljamo da, vodeći odgovornu ekonomsku politiku, poboljšavamo kvalitet života najstarijih i idemo ka prosečnoj penziji od 650 evra do kraja 2027. godine.

Naravno, osim rasta penzija, slede i druga povećanja primanja građana, pa će tako zarade u javnom sektoru biti veće za 5,1 odsto počev od 1. januara 2026. godine, dok će minimalna zarada biti uvećana za 10,1 odsto, čime će preći 550 evra.



Građani Srbije i njihov kvalitet života su nam uvek na prvom mestu, što smo dokazali u godinama za nama, i to je politika kojom ćemo se voditi i u narednom periodu", naveo je ministar Mali.

