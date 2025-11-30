(UŽIVO) LOKALNI IZBORI U NEGOTINU, MIONICI I SEČNJU: Objavljeni podaci o izlaznosti do 16 sati

U Negotinu, Mionici i Sečnju danas se održavaju lokalni izbori, na kojima će biti izabrani odbornici skupština tih lokalnih samouprava. Biračka mesta su otvorena od 7 do 20 sati, dokad traje i izborna tišina.

Izlaznost u Negotinu: Do 16 časova glasalo 43,5 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu do 16 časova je 43,5 odsto upisanih birača, izjavila je zamenica predsednika Opštinske izborne komisije (OIK) Jasna Lazić Radosavljević.

Izlaznost u Sečnju: Do 16 časova glasalo 56,44 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Sečnju do 16 časova je 56,44 odsto upisanih birača, izjavio je danas predsednik Opštinske izborne komisije Vidak Grubačić.

Grubačić je rekao da je na izbore do 16 časova izašlo 5.772 birača od ukupno 10.226 upisanih u birački spisak.

Dodao je da nije bilo prijavljenih neregularnosti.

Izlaznost u Mionici: Do 16 časova glasalo 58,5 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Mionici do 16 časova je 58,5 odsto, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije.Sledeći presek izlaznosti biće objavljen u 18 časova.

Izlaznost u Mionici: Do 14 časova glasalo 43 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Mionici do 14 časova je 43 odsto, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije. Sledeći presek je u 16 časova. Na današnjim lokalnim izborima u Mionici pravo glasa ima 10.640 birača.

Izlaznost u Negotinu: Do 14 časova glasalo 35,6 odsto upisanih birača

Do 14 časova zabeležena je izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu od 35,6 odsto, izjavio je predsednik Opštinske izborne komisije Živojin Marković. Sledeći presek izlaznosti je u 16 časova.

Izlaznost u Sečnju: Do 14 časova glasalo 48,26 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Sečnju do 14 časova je 48,26 odsto upisanih birača, izjavila je danas sekretarka Opštinske izborne komisije Sečanj Dragana Čorlija i dodala da je do 14 časova izašlo 4.935 birača od ukupno 10.226 upisanih u birački spisak.

Kaže i da nije bilo prijavljenih nepravilnosti i da se nada da će izlaznost biti veća kasnije u toku dana.

Izlaznost u Negotinu: Do 12 časova glasalo 25,04 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu do 12 časova iznosi 25,04 odsto upisanih birača, izjavio je predsednik Opštinske izborne komisije Živojin Marković koji je dosadašnju izlaznost ocenio kao korektnu imajući u vidu da se veliki broj građana nalazi na privremenom radu u inostranstvu.

- Tako da je ovo sasvim korektna, da ne kažem i više nego korektna izlaznost. Ja se nadam da će u poslednjem satu (glasanja) ili možda i pre toga da se poveća izlaznost, tako da očekujem sasvim jednu dobru izlaznost u odnosu na ranije izbore" rekao je Živojinović, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga, i dodao da izborni proces, zasad, teče u demokratskoj atmosferi.

- Nikakvih nepravilnosti, bar ne velikih, nije prijavljeno izbornoj komisiji. Nadam se da će ceo izborni dan tako da protekne, kazao je Živojinović.

Na pitanje koliko se građana prijavilo van biračkog spiska, Živojinović kaže da je to sinoć do 23.30 učinilo 1.032 lica.

- Danas do 11 sati smo imali još određeni broj prijavljenih. Nemamo informaciju jer su se oni prijavljivali na samom biračkom mestu, kod predsednika biračkih odbora. Koliko je ljudi glasalo van biračkog spiska, ne znam. Verovatno su sad na terenu te izborne komisije koje obilaze te ljude za glasanje van biračkog mesta, rekao je Živojinović.

On je istakao da se prvi preliminarni rezultati očekuju između 21 i 21.30 časova. Sledeći presek je u 14 sati.

Izlaznost u Sečnju: Do 12 časova glasalo 39,09 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Opštini Sečanj do 12 časova je 39,09 odsto, izjavila je sekretarka Opštinske izborne komisije Sečanj Dragana Čorlija i dodala:

- Na birališta je izašlo 3.997 birača, sve protiče u najboljem redu... Ona je istakla da nema nikakvih nepravilnosti na biračkim mestima koje su prijavljene izbornoj komisiji.

Izlaznost u Mionici: Do 12 časova glasalo 27,5 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Mionici do 12 časova je 27,5 odsto, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije.

Predsednik Vučić: Izbori protiču relativno mirno, izlaznost veća nego pre dve godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne može da kaže da lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju protiču u najboljem mogućem redu jer će se uvek naći nekakvi nusefekti lošeg ponašanja u medijima i pozivi na nasilje, ali da za sada protiču u najvećem delu mirno, a izlaznost je veća u sve tri opštine nego pre četiri godine u Negotinu i Mionici i pre dve godine u Sečnju.

- Izlaznost je veća u svim opštinama nego pre dve godine. U Sečnju je do 10 sati bilo oko 22 odsto, u Mionici 11,30 i Negotinu više 11,60 odsto, što je više nego pre. Samo da razumete, prošli put je u Negotinu bilo do 10 sati 7,70 odsto. Samo da vidite veliko interesovanje", rekao je Vučić uključivši se uživo u program TV Informer.

Dodao je da u obzir mora da se uzme i koliko ljudi živi tu, mnogo manje nego što je upisano. "U Negotinu oko 39.000, u Mionici i Sečnju po više od 10.000", rekao je predsednik Srbije.

Izlaznost u Sečnju: Do 10 časova 22,7 odsto upisanih biračaU Sečnju je izlaznost do 10 časova bila 2.326 birača odnosno 22.7 odsto.

Izlaznost u Mionici: Do 10 časova 11,74 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Mionici do 10 časova je 11,74 odsto upisanih birača na 4 uzorkovana mesta, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije. Sledeći presek izlaznosti OIK je u 12 časova.

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, u birački spisak upisano je 10.640 birača, a može da se glasa na 38 biračkih mesta.

Izlaznost na lokalnim izborima u Negotinu do 10 časova je 10,38 odsto upisanih birača, izjavio je predsednik Opštinske izborne komisije Živojin Marković. Sledeći presek izlaznosti OIK Negotin saopštiće u 12 časova.

Teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej u kolima zaječarskog odbornika?!

Policijski službenici PU u Boru zaustavili su jutros, oko 6.20 časova, u smeru ka Negotinu, vozilo marke „citroen“, kojim je upravljao M.M. iz Zaječara, a sa kojim se u vozilu nalazio I.S. iz Zaječara.

Pregledom vozila policijski službenici su u levim prednjim vratima u pregradi pronašli jednu teleskopsku palicu, kombinovani nož i biber sprej. Daljim postupanjem sa licem utvrđeno je da je M.M., sa adresom stanovanja u Zaječaru, odbornik u Skupštini grada Zaječara ispred liste “Promena u koju verujem”.

Svi predmeti su od lica oduzeti i protiv lica će biti podneta prekršajna prijava.

Nosilac liste SNS u Sečnju Dragana Marton glasala na biračkom mestu u Neuzini

Dragana Marton, prva na listi “Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj” na lokalnim izborima u toj opštini glasala je u 7 časova na biračkom mestu broj 12 u Osnovnoj školi “Braća Stefanović” u Neuzini.

Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta, ukupan broj birača je 10.226, a glasa se na 17 biračkih mesta.Na izborima u Sečnju takmiči se pet izbornih lista. Lokalni izbori održavaju se danas i u Negotinu i Mionici.

Birače u Sečnju dočekala krvava šaka

Na biračkom mestu broj 14 u opštini Sečanj desile su se prve nepravilnosti i pritisak na birače. Blokaderi nastavljaju sa pritiskom i pretnjama, kako prema članovima biračkog odbora, tako i prema glasačima. Birače je dočekla krvava šaka, simbol blokadera i obojene revolucije koja je pokušana u Srbiji, javljaju Novosti.

U Negotinu kod blokadera pronađena palica

Policija je blokaderima u Negotinu u jednom automobilu pronašla palice.

U Negotinu sva biračka mesta otvorena na vreme

U Negotinu su jutros sva biračka mesta otvorena na vreme. Na teritoriji opštine Negotin na 72 biračka mesta, pravo glasa ima 35.616 birača. Biračka mesta biće otvorena do 20 sati. Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta, a za ta mesta bore se četiri izborne liste. U Negotinu se održavaju redovni lokalni izbori.

Sva biračka mesta u Sečnju otvorena na vreme

Predsednik biračkog mesta broj 14 u Sečnju Miljan Savović rekao je da je to mesto otvoreno na vreme, kao i sva ostala u Sečnju, gde se danas održavaju vanredni lokalni izbori.

''Biračko mesto je zvanično otvoreno u 7 časova, bez problema i komplikacija. Na ovom mestu imamo 927 upisanih birača“, rekao je Savović. Savović je dodao da se nada da će ceo izborni dan proći u duhu demokratije i bez nepravilnosti.

I sekretarka Opštinske izborne komisije Sečanj Dragana Čorlija rekla je da su sva biračka mesta u toj opštini otvorena na vreme.

- 'Danas su vanredni lokalni izbori, na kojima pravo glasa ima 10.226 građana na 17 mesta, a oni glasaju za jednu od 5 lista. Sva mesta su blagovremeno otvorena“, rekla je Čorlija i dodala da nije bilo poteškoća ni u jednom smislu.

- Birački odbori broje 16 članova i zamenika, a imamo i veliki broj posmatrača, svi su domaći, rekla je Čorlija, prenose mediji pisanje Tanjuga. Prema njenim rečima, izdato je 513 legitimacija.

- Apelujem na građane da izađu na izbore i zaokruže listu koju žele, da izbori prođu u demokratskoj atmosferi i u skladu sa zakonskom procedurom'', dodala je Čorlija.

U Negotinu glasao Vladimir Veličković

Kandidat za predsednika opštine Negotin i prvi na izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin" Vladimir Veličković glasao je danas na lokalnim izborima u Negotinu na biračkom mestu broj 1 u Osnovnoj školi "Vera Radosavljević".

07.00 - Otvorena birališta.

Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta, ukupan broj birača na teritoriji opštine je 35.616, a moći će da se glasa na 72 biračka mesta.

Na izborima u Negotinu učestvuju četiri izborne liste, a na zbirnoj izbornoj listi pod rednim brojem 1 je izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Milan Krkobabić - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka - SRS - Srpska napredna stranka - SNS -Miloš Vučević), koju je podnela koalicija Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin.

Sledi izborna lista Ujedinjeni za Negotin, koju je podnela Koalicija ujedinjeni za Negotin, koju čine neformalna grupa građana "Negotin uz studente" i opozicione stranke Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Demokratska stranka i Srbija centar (Srce).

Na izborima učestvuju i izborna lista Evropa i mladi, koju je podnela grupa građana Evropa i mladi “Za naš Negotin”, kao i izborna lista Grupa građana Srpski liberali - Za zeleni Negotin.

Mionica

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, u birački spisak upisano je 10.640 birača, a moći će da se glasa na 38 biračkih mesta.

U Mionici će na izborima učestvovati šest izbornih lista, od kojih je na zbirnoj izbornoj listi prva lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Milan Krkobabić - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije -Solidarnost i pravda - PUPS - Solidarnost i pravda - Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka - SRS - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević).

Na izborima učestvuju i lista Socijaldemokratska partija Marko Zeman, koju je podnela Socijaldemokratska partija Srbije, lista BUNT - Prava Srbija - Dušan Marković, koju je podnela istoimena stranka i koja je izborna lista ruske nacionalne manjine.

Na izborima učestvuju i lista "Ujedinjeni za Mionicu", koju je podnela istoimena grupa građana, a koju predvode studenti u blokadi, lista Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala Milan Gavrilović - Ćićovan, koju je podnela Stranka slobode i pravde i lista Za spas i obnovu Mioničkih sela - Radovan Rade Marković - Mirko Jović, koju je podnela Srpska narodna obnova.

Sečanj

U Sečnju skupština opštine ima 23 odbornička mesta, ukupan broj birača je 10.226, a glasaće se na 17 biračkih mesta. Na izborima u Sečnju će se nadmetati pet izbornih lista, od kojih je prva izborna lista Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj, koju je podnela Srpska napredna stranka.

Na izborima učestvuju i liste Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - Za opštinu svih nas, koju je podnela Socijalistička partija Srbije, lista Vukašin Baćina - Za bolju opštinu Sečanj, koju je podnela grupa građana Za bolju opštinu Sečanj i lista Glas mladih koji menja Sečanj, koju je podnela istoimena grupa građana. Na izborima za Skupštinu opštine Sečanj učestvuje i lista Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka.

Izborna tišina počela je u četvrtak u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova, a za to vreme zabranjeno je predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima i iznošenje procene rezultata izbora.

Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je 1. oktobra lokalne izbore u Negotinu i Mionici, a 24. oktobra izbore za odbornike u Skupštini opštine Sečanj. Prethodni lokalni izbori u Mionici i Negotinu održani su 17. oktobra 2021. godine, a u Sečnju 11. aprila 2022. godine.

Autor: D.Bošković