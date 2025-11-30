KRENUO NA IZBORE U NEGOTIN SA PALICOM, BIBER SPREJEM I NOŽEM! U Boru uhapšen odbornik ispred liste 'Promena u koju verujem'

Policijski službenici PU u Boru zaustavili su jutros, oko 6.20 časova, u smeru ka Negotinu, vozilo marke „Citroen“, kojim je upravljao M.M. iz Zaječara, a sa kojim se u vozilu nalazio I.S. iz Zaječara.
Pregledom vozila policijski službenici su u levim prednjim vratima u pregradi pronašli jednu teleskopsku palicu, kombinovani nož i biber sprej.
Daljim postupanjem sa licem utvrđeno je da je M.M., sa adresom stanovanja u Zaječaru, odbornik u Skupštini grada Zaječara ispred liste “Promena u koju verujem”.
Svi predmeti su od lica oduzeti i protiv lica će biti podneta prekršajna prijava.
Autor: D.Bošković