'CILJ PLASIRANJA NEISTINA O MENI JE RUŠENJE NEZAVISNOSTI SRBIJE' Vučić o pozadini 'Sarajevo safarija': Žele da postanemo marioneta, da služimo tuđim interesima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će se, i nakon demantija navoda o njegovom učešću u takozvanoj aferi "Sarajevo safari", nastaviti sa plasiranjem neistina jer "krajnji cilj nije on, već Srbija i rušenje njene samostalnosti i nezavisnosti kako bi služila tuđim umesto sopstvenim interesima."

"Oni su našli sad neke obaveštajce sarajevske, bošnjačke, muslimanske, koji su im javno rekli - 'da, mi mrzimo Vučića, ali Vučić, nažalost, nije učestvovao u takvim stvarima'. Postavlja se pitanje, šta meni vredi sad njihovo priznanje da je to sve laž? Koliko ljudi će da poveruje u to i da kaže 'pa možda tu ima nešto, ali nema nikakvih dokaza'? Hiljade optužbi, najstrašnijih. Ko će onda da veruje da sam ispravan, ko će onda da veruje da sam normalan čovek koji se bori za svoj narod i ništa više?", rekao je Vučić za Informer.

Istakao je da se ti demanti neće naći na naslovnim stranama medija koji su ga prethodno optuživali za tzv. "Sarajevo safari", navodeći Gardijan kao primer.

"Moram priznati da FAC, recimo, nije hteo da učestvuje u toj priči. Svi ostali jesu, neki ozbiljni mediji nisu, ali ovi svi ostali jesu. Ovo nije kraj, nastaviće se sa bezbroj neistina, jer nisam ja krajnji cilj, ja sam im prepreka na putu do krajnjeg cilja. Krajnji cilj je da Srbije više nema svoje samostalnosti, nezavisnosti i da postane marioneta jednih ili drugih i da samo služi tuđim, a ne svojim interesima", istakao je Vučić.

On je dodao da mu iz tih razloga neki pripisuju da je izdajnik zapadnih vrednosti ili izdajnik, kako je rekao, naše istočne braće, a da niko neće da kaže "da, on je jedini pravi rodoljub koji samo štiti interese svoje zemlje i svoga naroda", kako bi to bilo normalno u skladu sa Ustavom i zakonima naše zemlje.

"I upravo zato će te kampanje da idu, da se nastavljaju. Vi vidite kao oni objavljuju danima, kažu svi koji su bili na Skaju, mi nismo bili, niko od nas nije bio na Skaju", istakao je Vučić.

Subašić: Vučić nije bio deo Sarajevo safarija

Edin Subašić, bivši obaveštajac Armije BiH, govorio je o slučaju "vikend-snajperista“ o kojima je tužilaštvo u Milanu pokrenulo istragu.

- Vučić je poslednji čovek na svetu kojeg bih ja uzeo u odbranu. Ali, on zaista nije bio deo fenomena "(Sarajevo) safari". (...) Vučić se ne uklapa u profil safari lovaca o kojima ovde govorimo. Ako je i pucao, on sigurno nije plaćao za to, niti je bio deo tih aranžmana - izjavio je Subašić u intervjuu za tabloid "Danas".

Komentarišući prijavu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa “Sarajevo safarijem” koju su podneli novinar iz Hrvatske Domagoj Margetić i advokat iz Srbije Čedomir Stojković, Subašić je rekao da Margetić i Stojković svojim krivičnim prijavama o Vučiću u safariju zapravo "kontaminiraju istrage u Milanu i Sarajevu nepotrebnim optužbama koje je lako pobiti".

Autor: Iva Besarabić