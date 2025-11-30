AKTUELNO

Politika

Skandal u Mionici! Blokaderi upali u dvorište predsednika opštine Bobana Jankovića (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Blokaderi su danas upali u dvorište porodične kuće Bobana Jankovića, predsednika opštine Mionica.

Naime, na snimku do kog je došla naša redakcija, vidi se grupica blokadera kako ulazi na privatan posed Bobana Jankovića.

Blokaderi su još jednom pokazali da je njihova politika - nasilje i haos.

Pogledajte trenutak blokaderskog divljanja:

Podsetimo, biračka mesta u Negotinu, Mionici i Sečnju, gde se danas održavaju lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati, a već od ranog jutra su blokaderi počeli s provokacijama.

Autor: Pink.rs

#Boban Janković

#Izbori

#Mionica

#Nasilje

#Politika

