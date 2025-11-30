Hoas u Mionici! Blokaderi upali u dvorište Bobana Jankovića (VIDEO)

Blokaderi su danas upali u dvorište porodične kuće Bobana Jankovića, predsednika opštine Mionica.

Naime, na snimku do kog je došla naša redakcija, vidi se grupica blokadera kako ulazi na privatan posed Bobana Jankovića.

Blokaderi su još jednom pokazali da je njihova politika - nasilje i haos.

Pogledajte trenutak blokaderskog divljanja:

Oglasio se Janković

Predsednik Opštine Mionica Boban Janković oglasio se o upadu blokadera u njegovo dvorište dok je bio na glasanju.

Autor: S.M.