'OSTVARENA JE JOŠ JEDNA VAŽNA POBEDA ZA MIONICU' Janković: Trpeli smo veliki pritisak i pretnje od strane ljudi koji nisu odavde!

Juče je ostvarena još jedna važna pobeda za građane i za Mionicu, ali jučerašnji dan nije bio ni malo lep zbog ogromnog pritiska koji smo trpeli, rekao je za Novo jutro na TV Pink, predsednik opštine Mionica Boban Janković.

- Trpeli smo ogroman pritisak od ljudi koji su se juče prvi put pojavili ovde u Mionici, to je bilo strašno. Oni su, pored svih onih stvari koje su radili, čak došli i do moje kuće, što je neverovatno. Tamo je bio moj maloletni sin. To su sve stvari kojima neko kao da želi da unese toliku mržnju i razdor u naše društvo. Ti ljudi su bili puni negativne energije - rekao je Janković.

Kako kaže, na biračkim mestima su posmatrači, ljudi koji su bili iz drugih opština, dolazili su i prisustvovali biračkim mestima gde su sugerisali, pričali i pretili.

- Vršili su razne pritiske, videli ste svi šta se dešavalo. Ipak, pokazali smo još jednom da je volja naroda poverenje Srpskoj naprednoj stranci i politici predsednika Vučića, i svakako, mi ćemo nastaviti da radimo i razvijamo našu opštinu i dalje - rekao je Janković.

On je istakao da je ostvarena apsolutna pobeda u brojkama i procentima, dodaje da je u nekim selima malo lošije rađeno, što će se analizirali, ali ističe da je jako velika stvar da u onim uslovima bude ostvarena takva pobeda.

Janković je rekao da mu nije jasno šta su tražili kod njega kući, ističe da je to privatan posed. Kako kaže, Srbija ima zakone, i da konačno treba da se sankcionišu oni koji ne poštuju zakone.

- Juče mi je jako teško bilo kada sam otišao na konferenciju za štampu, nisam mogao da verujem da je neko u stanju da dolazi u porodičnu kuću, tu je još moj otac živeo - rekao je Janković.

Kako kaže, sve to treba da se reši nekom zakonskom regulativom. Dodaje da je atmosfera bila takva da u jednoj ulici niste smeli ni da prođete do biračkog mesta.

- Ovo u Mionici nikada nije bilo, nikada - rekao je Janković.

