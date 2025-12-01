AKTUELNO

NAJNOVIJE INFORMACIJE: Lončar o stanju mladića koga je izbo blokader u Pionirskom parku

Ministar Zlatibor Lonačar rekao je da je mladić kog je blokader izbo u Pionirskom parku operisan i da je izgubio dosta krvi.

- Pacijent je operisan, izgubio je dosta krvi, pod stalnim nadzorom je lekara u KCS, redovno dobija nadoknadu krvi, ukljucena mu i antibiotska terapija i kontrola rane zbog mogucih komplikacij - rekao je Lončar.

Podsetimo, muškarac M.N. u izboden je od strane blokadera u nedelju u Pionirskom parku.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, interventnih jedinica policije angažovanih na obezbeđenju javnog okupljanja ispred Doma Narodne skupštine, uhapsili su D. P. (27) zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda.

Kako se sumnja, D. P. je jutros oko 4.10 časova na platou ispred Narodne skupštine tridesetsedmogodišnjem muškarcu, koji je učesnik ovog prijavljenog skupa, nožem naneo povredu u predelu natkolenice. Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru.

