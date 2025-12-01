OGLASIO SE VUČIĆ NAKON POSETE PORODICI JANKOVIĆ U MIONICI: Prava porodična firma, verujem da možemo da im pomognemo kako bi dodatno unapredili proizvodnju (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas gazdinstvo Jankovića koji se bave prodajom jaja i imaju veliku farmu u selu Tolić kod Mionice.

Nakon posete, Vučić je objavio snimak na svom zvaničnom Instagram nalogu.

- Mnogo sam srećan što sam video kako uspešno i dobro radi prava porodična firma. Porodica Janković, koja ima farmu za uzgoj i proizvodnju živine i konzumnih jaja, poseduje pet objekata na više lokacija, sa ukupno 140.000 kokošaka.

- Verujem da možemo da im pomognemo kako bi dodatno unapredili svoju proizvodnju.

Obilazak domaćinstva Jankovića

Predsednik je po obilasku domaćinstva porodice Janković rekao da će se naći način da se ovim vrednim domaćinima pomogne jer nemaju kredita, niti zaduženja a planiraju da proširuju i posao i svoju porodicu sa još dece.

Tokom obilaska domaćin je predsedniku rekao da 40.000 jaja dnevno završi samo u Kragujevcu.

- Budimir sve vodi, ali Života sve zna! Mnogo vam je lepo i mnogo sam srećan što sam ovo video... 25 ljudi zapošljavaš? To je lepo i veoma važno za nas, dodao je predsednik u razgovoru sa domaćinom Budimirom čiji je otac Života sve to započeo, čitav posao kojim se danas bave.

Autor: Iva Besarabić