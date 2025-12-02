AKTUELNO

Nabavićemo gas na drugoj strani ako ne dobijemo ugovor do petka! Vučić: Nema tu filozofije

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem obraćanju je rekao da, ako do petka ne dobijemo gas, nabavićemo ga na drugoj strani.

- Ako ne dobijemo ugovor do petka nabavićemo gas na nekoj drugoj strani. Ljudi ne treba da brinu ni zbog toga - rekao je Aleksandar Vučić danas o nabaci gasa tokom obraćanja nakon sastanka oko NIS-a.

Vučić ističe da neće biti sistema par-nepar.

- Nema potrebe za time, zato što smo rekli da ćemo do polovine januara da završimo sve to. Nema tu filozofije. Da li će se čekati nešto drugo, hoćemo, ali to je cena koju plaćamo da bi pokazali koliko smo korektni prema Rusima. Imamo svega dovoljno.

