Nismo isti! Brnabić odbrusila Đilasu: Poklonili ste sve što ste mogli

Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je Draganu Đilasu da niko ne zaboravlja da su poklonili sve što su mogli - od Maršalata do NIS-a, a političku karijeru priveli kraju bogatiji za stotine miliona evra na računima širom sveta i nekretninama čija se površina meri u hiljadama kvadrata!

Brnabić se oglasila na društvenim mrežama reagujući na sramne Đilasove navode da je Vučić rekao da ''Srbija ima problem i sa Amerikom i Rusijom''.

''Ono što je danas predsednik Vučić rekao, i sve ono što smo poslednjih nedelja videli u vezi sa NIS, je potvrda toga kako funkcioniše neprincipijelna politika velikih sila. Istovremeno smo videli kako se bori jedna suverena i ponosna zemlja, na čelu sa predsednikom kakav je Aleksandar Vučić. Mi ćemo se za našu zemlju, naše građane i našu privredu izboriti, samo nikada nećemo da se izvinjavamo Đuri što nas je tukao. A što se Đilasa i njegovog kriminalno-tajkunskog klana tiče, ti su poklonili šta su mogli - od Maršalata do NIS-a, a političku karijeru su priveli kraju bogatiji za stotine miliona evra na računima širom sveta i nekretninama čija se površina meri u hiljadama kvadrata. Vučić nema ni račune, ni nekretnine, nije ništa što je državno poklanjao, a neće ni da otima - ni naše, ni tuđe. Sve suprotno od Đilasa. Suštinska razlika što se Vučić bori za Srbiju, a Đilas se uvek isključivo borio za sebe'', napisala je Brnabić na mreži Iks.

