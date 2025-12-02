PUTIN ZAPRETIO EVROPI: Nećemo rat sa vama, ali ako započnete, Rusija je spremna

Ruski lider je rekao i da Rusija trenutno kontroliše desnu i levu obalu kod Kupjanska, kao i da Evropa ometa Trampovu administraciju u postizanju mira

U Kupjansku-Uzlovaiji trenutno traju borbe, a prema rečima ruskog lidera Vladimira Putina, ruske oružane snage će za nekoliko dana zauzeti ovo naselje.

Putin je dodao da Rusija trenutno kontroliše desnu i levu obalu kod Kupjanska.

"Malo južnije (od Kupjanska), uz obalu reke, nalazi se još jedno naselje koje se zove Kupjansk-Uzlovaja. Mislim da tamo ima dve hiljade zgrada. Tamo se vode borbe, 600 zgrada, negde oko hiljadu, 600-650 zgrada je u rukama ruske vojske. Napredujemo. Mislim da ćemo i to naselje zauzeti za nekoliko dana. To je posebno naselje", rekao je Putin novinarima.

"Nećemo rat sa Evropom, ali ako oni hoće, spremni smo"



Takođe je naglasio da Rusija ne planira da vodi rat protiv Evrope.

"Rusija ne namerava da ratuje sa evropskim zemljama, ali ako Evropa započne rat, Rusija je spremna odmah", poručio je Vladimir Putin, dodajući da bi u takvoj situaciji Moskva "ne bi imala nikoga sa kim bi mogla da vodi pregovore", preneo je Skaj njuz.

On je dodao i da Evropljani "nemaju mirovni plan" i da su na strani rata, tražeći od Ukrajine uslove u pregovorima koji nisu prihvatljivi za Rusiju.

On tvrdi da je grad Pokrovsk sada u potpunoj kontroli ruske vojske, nakon što je ministarstvo odbrane u Moskvi objavilo snimke na kojima se navodno vide ruski vojnici kako mašu zastavama u tom graničnom gradu, iako su Ukrajinci

Nedavni napadi na ruske tankere Putin naziva „piraterijom“ i dodaje da će Rusija proširiti napade na ukrajinske luke i brodove kao odgovor.

"Evropa ometa Trampovu administraciju u postizanju mira u Ukrajini"

On je dodao da, po njegovom mišljenju, Evropa ometa administraciju predsednika SAD u postizanju mira po pitanju Ukrajine.

Putin je ovo izgovorio na investicionom forumu "Rusija zove", uoči susreta sa Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom, koji je počeo nešto pre 16 časova.

