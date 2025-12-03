AKTUELNO

Politika

Selakoviću uručen poziv za saslušanje! Do Tužilaštva došao u pratnji advokata

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: TV Pink Printscreen/Centar za društvenu stabilnost ||

Ministar kulture Nikola Selaković došao je jutros u Tužilaštvo u pratnji svog advokata Vladimira Đukanovića, gde mu je uručen poziv za saslušanje.

Inače, on je i juče išao u Tužilaštvo, međutim iako je radno vreme, tamo nikog nije bilo, jer su otišli u kafanu. Selaković je tada poručio da će goniti svakog ko radi protiv države i naroda.

- Pošto su oni neko ko ne može da funkioniše bez laži, jasno je da su blokadersko-tužilačka banda koja se odmetnula i od države i od naroda. Ja ću goniti svakog onog ko radi protiv države i protiv naroda, a vi možete krenuti sa mnom da vidimo da li su ovde ljudi koji bi da procesuiraju one koji rade za ovu zemlju i koji vole ovu zemlju - rekao je Selaković.

#Advokat

#Nikola Selaković

#Tužilaštvo

#Vladimir Đukanović

#saslušanje

POVEZANE VESTI

Politika

Selaković došao u Tužilaštvo, a oni pobegli u kafanu

Politika

'ODMETNUTA KRIMINALNA GRUPA DOBILA JE NALOG SA STRANE!' Selaković raskrinkao blokadere u Tužilaštvu za organizovani kriminal: Ruše Vučića i Srbiju

Politika

MINISTRU SELAKOVIĆU SLOMLJEN NOS: Hitno upućen na skener glave nakon napada, zadobio teške telesne povrede

Društvo

Vesić stigao u tužilaštvo na saslušanje

Politika

PRETUČEN MINISTAR NIKOLA SELAKOVIĆ: Presreli ga, vređali i psovali, pa fizički napali! Lekari mu ukazuju pomoć

Izbori 2024

SELAKOVIĆ OBAVIO GRAĐANSKU DUŽNOST: Sa suprugom Milicom glasao u Osnovnoj školi Jovan Miodragović na Vračaru (FOTO)