Selakoviću uručen poziv za saslušanje! Do Tužilaštva došao u pratnji advokata

Ministar kulture Nikola Selaković došao je jutros u Tužilaštvo u pratnji svog advokata Vladimira Đukanovića, gde mu je uručen poziv za saslušanje.

Inače, on je i juče išao u Tužilaštvo, međutim iako je radno vreme, tamo nikog nije bilo, jer su otišli u kafanu. Selaković je tada poručio da će goniti svakog ko radi protiv države i naroda.

- Pošto su oni neko ko ne može da funkioniše bez laži, jasno je da su blokadersko-tužilačka banda koja se odmetnula i od države i od naroda. Ja ću goniti svakog onog ko radi protiv države i protiv naroda, a vi možete krenuti sa mnom da vidimo da li su ovde ljudi koji bi da procesuiraju one koji rade za ovu zemlju i koji vole ovu zemlju - rekao je Selaković.