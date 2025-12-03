NIKOLA SELAKOVIĆ JE ČASTAN, POŠTEN I HRABAR Lider naprednjaka Vučević: Pobediće istina sve pritiske i laži blokadersko-tužilačke bande

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je da je Nikola selaković častan, pošten i hrabar, kao i da će istina pobediti sve pritiske i laži blokadersko-tužilačke bande.

- Častan, pošten i hrabar - naš saborac i brat Nikola Selaković! Zajedno ćemo opet pobediti lažljive tajkunske medije i one što drže lekcije o navodnom poštenju, a dok su bili na vlasti izigravali su i tužioce i sudije i potpuno uništili sistem pravosuđa! Pobediće istina sve pritiske i laži blokadersko-tužilačke bande koja se odrodila od naroda i države i orkestriranu hajku na čoveka koji služi svom narodu i svojoj otadžbini Srbiji! Puna podrška Nikoli Selakoviću - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Частан, поштен и храбар - наш саборац и брат Никола Селаковић!

Заједно ћемо опет победити лажљиве тајкунске медије и оне што држе лекције о наводном поштењу, а док су били на власти изигравали су и тужиоце и судије и потпуно уништили систем правосуђа! Победиће истина све притиске… pic.twitter.com/RCU5yeuDNB — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 03. децембар 2025.

