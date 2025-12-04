PUKLA LJUBAV IZMEĐU GEJ REDITELJA I GLUMCA BLOKADERA! Marić poručio Filipoviću: Ogadio si mi se (VIDEO)

U komentarima tvitova na društvenoj mreži X Marić je pokrenuo diskusiju, a za kolegu Filipovića nije štedeo prozivke.

Iako je blokader Milan Marić jedan od retkih koji je davnih dana pružio podršku istomišljeniku Stevanu Filipoviću u vezi sa seksualnim opredeljenjem i održavanjem gej parade, sada je ta ljubav pukla!

Sve je krenulo od sukoba ostalih blokadera i reditelja koji traje danima.

Naime, Filipović je udario na plenumaše, govoreći da žive u nekom svetu igrica i Matriksa, a ne u realnosti.

- Stevin tekst nisam ni pročitao, jer mi se ogadilo ono što sam video - napisao je Marić.

Filipović je nakon toga odgovorio Milanu Mariću.

- Ovaj momenat je kao ''beli listići''. Ljudima sa javnim platformama neću da oprostim stvari koje su u ova dva dana rečene. ''Civilima'' ne zameram ništa. A za ove prve: Ne, glupost nije opravdanje. I da, svestan sam da vas savršeno ne interesujem ni ja, ni šta ću zaboraviti, ili oprostiti. Kao što vas je savršeno bilo baš briga za mafijašku diktaturu dok ste bukvalno do juče snimali serije sa Gagom Antonijevićem - odgovorio je Filipović.

Autor: Dalibor Stankov