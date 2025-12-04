AKTUELNO

Politika

PUKLA LJUBAV IZMEĐU GEJ REDITELJA I GLUMCA BLOKADERA! Marić poručio Filipoviću: Ogadio si mi se (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pink.rs, Instagram.com/stevanfilipovic ||

U komentarima tvitova na društvenoj mreži X Marić je pokrenuo diskusiju, a za kolegu Filipovića nije štedeo prozivke.

Iako je blokader Milan Marić jedan od retkih koji je davnih dana pružio podršku istomišljeniku Stevanu Filipoviću u vezi sa seksualnim opredeljenjem i održavanjem gej parade, sada je ta ljubav pukla!

Sve je krenulo od sukoba ostalih blokadera i reditelja koji traje danima.

Naime, Filipović je udario na plenumaše, govoreći da žive u nekom svetu igrica i Matriksa, a ne u realnosti.

U komentarima tvitova na društvenoj mreži X Marić je pokrenuo diskusiju, a za kolegu Filipovića nije štedeo prozivke.

- Stevin tekst nisam ni pročitao, jer mi se ogadilo ono što sam video - napisao je Marić.

Filipović je nakon toga odgovorio Milanu Mariću.

- Ovaj momenat je kao ''beli listići''. Ljudima sa javnim platformama neću da oprostim stvari koje su u ova dva dana rečene. ''Civilima'' ne zameram ništa. A za ove prve: Ne, glupost nije opravdanje. I da, svestan sam da vas savršeno ne interesujem ni ja, ni šta ću zaboraviti, ili oprostiti. Kao što vas je savršeno bilo baš briga za mafijašku diktaturu dok ste bukvalno do juče snimali serije sa Gagom Antonijevićem - odgovorio je Filipović.

Autor: Dalibor Stankov

#Društvene mreže

#Milan Marić

#Politika

#Stevan Filipović

#društvena mreža X

#gej parada

#gej reditelj

#glumac blokader

#javna polemika

#plenumaši

#rasprava na Tviteru

#srpski glumci

#srpski reditelji

#sukob blokadera

POVEZANE VESTI

Politika

ISPLIVAO ŠOK SNIMAK BLOKADERA! Ova hoce da se 'bori protiv ludila u obrazovanju'?! (VIDEO)

Politika

Terzić poručio Ponošu: Juče si klečao pred Piculom koji je u Kninu ubijao i rušio, ono što si ti morao da braniš, a nisi

Politika

RASKOL MEĐU BLOKADERIMA! Gore mreže zbog ovog tvita: 'Vođama blokadera umesto po 4.000 isplaćeno 1.000 evra?!' Transakcija išla preko blokadera FON-a

Politika

Terzić poručio: Generatori nasilja u Srbiji su Šolak i Đilas koji pozivaju na ubistvo Vučića i preuzimanje vlasti bez izbora

Politika

Piper: PRAVI CILJ BLOKADERA NISU IZBORI, VEĆ HAOS NA DAN IZBORA!

Politika

LUTOVAC POTPUNO IZGUBIO KOMPAS! Pilja mu očitala lekciju nakon bizarne objave na X: Jedino razumno objašnjenje je da mu je neko oteo nalog (VIDEO)