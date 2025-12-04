Ne treba njemu vozač niti blindirani auto, predsednik Srbije za volanom! Vučić: Dolazi vreme velikih promena, za godinu dana Srbija će biti neprepoznatljiva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu video snimak vožnje ka gradilištu EXPO-a, u društvu ministra finansija Siniše Malog. U objavi je poručio da očekuje velike promene i uspehe u 2026. godini.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je na društvenoj mreži Instagram snimak vožnje ka gradilištu Ekspa, zajedno sa ministrom finansija Sinišom Malim. Uz video je napisao da se raduje svemu što Srbiju očekuje u narednoj godini.

„Mnogo se radujem svemu što nam predstoji u 2026. godini. Očekujem velike uspehe Srbije i potpuno promenjeno lice naše zemlje. Očekujem da zajedno sa narodom Srbije osiguramo još bolji životni standard svih naših građana.“ – poručio je Vučić.

Tokom vožnje predsednik je istakao da očekuje da na gradilištu vidi veliki napredak.

„Mnogo sam srećan zbog velikih projekata, u januaru krećemo sa Prirodnjačkim muzejom, akvarijumom i Muzejom istorije Srbije. Za nekoliko dana otvaramo auto-put, deonicu od Vrnjačke Banje do ulaska u Kraljevo, tačno 14,3 kilometra.“ – najavio je Vučić.

Dodao je da će naredna godina doneti potpuno novu sliku Srbije.

„Za godinu dana tačno biće promenjeno lice Srbije. Sve će biti mnogo lepše i drugačije.“ – rekao je predsednik, dok je na suvozačkom mestu sedeo ministar finansija Siniša Mali.

Autor: Dalibor Stankov