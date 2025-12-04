'CILJ IM NISAM JA, CILJ IM JE VUČIĆ' Selaković nakon saslušanja u TOK: Tužilaštvo je blokaderska udružena banda kojoj su ruke do ramena krvave

Selaković je rekao da je u Tužilaštvu izneo svoj stav da pojedini nosioci pravosudnih funkcija deluju kao 'autoimuno oboljenje u Srbiji' - struktura koja, umesto da štiti pravni poredak, radi 'direktno protiv države'.

Ministar kulture Nikola Selaković dao je večeras iskaz u Tužilaštvu za organizovani kriminal, nakon čega je oštro kritikovao rad ove institucije, optužujući je da deluje kao "blokaderska udružena kriminalna banda" koja, kako je naveo, pokušava da "ruši vlast" i "uzurpira deo državnog sistema".

"Razaranje onoga što je legitimno"

"Ono što radi Tužilaštvo za organizovani kriminal jeste razaranje onoga u društvu što je legalno, zakonito i ustavno", izjavio je ministar, tvrdeći da je krajnji cilj da se „obesmisli demokratija“ i da se građanima oduzme mogućnost da odlučuju na izborima.

Prema njegovim rečima, pojedini centri moći žele da „odrede Srbiji i građanima kako smeju da vode unutrašnju i spoljnu politiku“, kao i sa kim zemlja može da sarađuje. Naglasio je da je „glavna prepreka“ tim namerama Aleksandar Vučić.

"Nije cilj Selaković, nisu cilj ni Jelača ni Vasić. Cilj je Aleksandar Vučić. Sve rade sa tim ciljem", rekao je on i dodao da pojedini tužioci, političari i mediji "deluju udruženo" i "služe stvaranju društvene psihoze".

Selaković je naveo i da je tokom saslušanja "pokazao koliko su im krvave ruke", aludirajući na, kako tvrdi, nezakonite postupke u Tužilaštvu.

"Ruke su im krvave do ramena"

"Ne šake - do lakata, do ramena su im krvave ruke", poručio je ministar.

Selaković ja na saslušanje došao u pratni advokata Vladimira Đukanovića.

Ministar kulture juče je bio u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), gde mu je uručen poziv za saslušanje. Selaković je nakon toga izjavio da će se pojaviti na saslušanju u JTOK u terminu koji su danas zakazali da bi, kako je istakao, raskrinkao blokadersku kriminalnu bandu koja je uzurpirala jedan deo tužuilaštva i političko delovanje po direktnom nalogu spolja.

