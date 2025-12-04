AKTUELNO

Politika

'Nisam mogao da verujem!' Vučić pokazao kako izgleda Ekspo: Niče čitav novi grad, to ne može niko da zaustavi! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Vučić je večeras gostovao u Nacionalnom dnevniku televizije Pink.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući večeras u Nacionalnom dnevniku, između ostalog, pokazao je i kako napreduju radovi na Expo 2027. gradilištu.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je istakao, gradi se čitav novi grad!

- Niče čitav jedan grad. Za 15-ak dana završićemo celu trasu pruge. Govorimo o neverovatnim stvarima. Moći ćete da dođete na beogradski aerodrom i za 15 minuta ste u centru grada. To ne može niko da zaustavi - navodi Vučić.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Nacionalni dnevnik

