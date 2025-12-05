Krstić za Pink: Verbalni delikt vraćen na mala vrata, Selaković meta u aferi Generalštab – u čijim su rukama tužilaštvo i sudstvo Srbije?

Ministar kulture Nikola Selaković pozvan je na saslušanje zbog nečega što je rekao, a ne zbog nečega što je uradio – to je farsa i vraćanje verbalnog delikta na mala vrata, poručio je marketinški stručnjak Nebojša Krstić u Novom jutru na TV Pink.

Selaković pod pritiskom

Krstić je ocenio da je pozivanje ministra kulture na saslušanje „farsa“.

„On je pozvan zbog nečega što je rekao, a ne zbog nečega što je uradio. Verbalni delikt ukinut je ranih osamdesetih, mislim da je pesnik Gojko Đogo bio poslednji hapšen zbog zbirke Vunena vremena. Sada se na mala vrata ponovo uvodi verbalni delikt i poziva se državni službenik na svedočenje zbog izgovorene reči. To je prvi nivo skandala,“ rekao je Krstić.

Krstić je dodao da je drugi nivo skandala način na koji se poziv uručen: „Poziv se šalje preko Šolakovih medija, a ne tako da mu kurir uruči poziv. Prvo mediji objave da je na listi osumnjičenih, a onda se u roku od 15 sekundi pravi drama da se ministar nije odazvao i da ga treba hapsiti,“ dodaje Krstić.

Bokan: Meta je Vučić

Analitičar Dragoslav Bokan istakao je da se u ovom slučaju stvara atmosfera u kojoj postoji samo jedan krivac – Aleksandar Vučić.

„U njihovom konceptu postoji samo jedan jedini krivac za sve – čovek koji im sprečava da zasednu na fotelje o kojima sanjaju. Što je neko bliži Vučiću, on se tretira kao meta kroz koju treba probosti Vučića. Kada kažem Vučić, mislim na Srbiju, ne zbog kulta ličnosti, već zato što neprijatelj diktira borbu,“ rekao je Bokan.

Kazna urednici „Novosti“

Krstić se osvrnuo i na slučaj urednice „Novosti“ Andrijane Nešić, koja je kažnjena sa 450.000 dinara i zabranom rada na godinu dana.

„Razni urednici su tuženi svakog dana i plaćali su kazne, ali da se uredniku zabrani da radi, da dobija platu i izdržava porodicu – to se nije dešavalo. Ovo je presedan. Predlažem svim urednicima da objave istu vest zbog koje je Andrijana kažnjena i da vidimo da li će sudija sve njih da kazni tako što će im oduzeti hleb. Nažalost, nisam siguran da postoji ta vrsta solidarnosti,“ rekao je Krstić.

Autor: Dalibor Stankov