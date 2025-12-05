AKTUELNO

'JOŠ JEDAN BLOKADERSKI MIT RAZBIJEN' Brnabić: Hvala blokaderima što su sami opovrgli tezu 'paralelnih biračkih spiskova', ucenjivanja i pritiska na glasače

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Ana Brnabić objavila je vest Nove S sa naslovom "Studenti objavili tabelu štaba SNS u Sečnju: Čak 22 odsto 'sigurnih glasov' slagalo naprednjake da će glasati za njih na izborima", ističući da su na ovaj način blokaderi sami opovrgli tezu "paralelnih biračkih spiskova", ucenjivanja i pritiska na glasače.

- Hvala blokaderima što su ovim sami opovrgli tezu „paralelnih biračkih spiskova“, ucenjivanja i pritiska na glasače. Dakle, ne postoje paralelni birački spiskovi (niti bilo ko zna da objasni čemu bi oni služili). Naša stranka, kao sve ozbiljne stranke na svetu, ide u kampanju od vrata do vrata - napisala je Brnabić na Iksu i dodala:

- Kada nam neko kaže da podržava politiku predsednika Vučića i SNS, mi ubeležimo, kao i kada kaže da ne podržava (pre svega da ne bismo dalje uznemiravali te ljude). Ljudi promene mišljenje i glasaju kako god žele na izborni dan. Ovo što su blokaderi objavili pokazuje da ljudi nisu ni uplašeni, ni pod pritiskom, već odlučuju slobodnom voljom. Lepo je što na ovakav način ulazimo u izbornu godinu. Još jedan blokaderski mit razbijen. Još jedan alibi izgubljen.

Autor: Jovana Nerić

