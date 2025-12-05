Ministarstvo kulture: Blokaderski mediji šire laži o upadu u Zavod za zaštitu spomenika!

Ministarstvo kulture saopštilo je da su navodi blokadersko-tajkunskih medija o „najneavljenim dolascima“ predstavnika Ministarstva u Zavod za zaštitu spomenika kulturna dobra – potpuna izmišljotina.

U saopštenju se navodi da je reč o organizovanoj kampanji širenja laži koju sprovode isti mediji koji, kako se ističe, godinama vode brutalnu kampanju protiv demokratskih organa vlasti i države.

Ministarstvo je naglasilo da je nepobitan dokaz da se radi o lažima činjenica da se server na kome se nalazi Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara od 2018. godine ne nalazi u Zavodu, već u Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije.

Podseća se da je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture ustanova u direktnoj nadležnosti Ministarstva kulture, te da tvrdnje o „upadima“ samo potvrđuju blokadersko delovanje tajkunskih medija i retrogradnih anarho-liberalnih krugova.

Ministarstvo kulture poručuje da će i dalje, u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, nastaviti da se stara da se rad Zavoda odvija u skladu sa zakonom, kao i da će nastaviti da vrši nadzor nad njegovim poslovanjem.

