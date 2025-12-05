Visoka delegacija Saveta Ruske Federacije u Jagodini: SLEDIMO VIZIJU DRAGANA MARKOVIĆA PALME I VLADIMIRA ŽIRINOVSKOG

Rusi došli u Jagodinu sa šalovima Jedinstvene Srbije

Gost Jagodine danas je bila visoka delegacija iz Rusije na čelu sa zamenicom predsednika Odbora za međunarodne poslove Saveta Federacije Rusije Jelenom Vladimirnovnom Afanasjevom, koja je i funkcioner Liberalno demokratske partije Rusije. Pored Afanasijeve, rusku delegaciju činili su članovi Saveta Federacije Andrej Černišev i Aleksandar Žukov, funkcioneri Putinove Jedinstvene Rusije, zatim saradnik kabineta Saveta Federacije Jekaterina Solovjeva i prvi sekretar amabasade Ruske Federacije u Republici Srbiji Andrej Buravov. Rusku delegaciju, koja je u Jagodini u uzvratnoj poseti, primila je delegacija iz Jagodine, na čelu sa potpredsednikom Jedinstvene Srbije i članom Gradskog veća Jagodine zaduženim za privredu, investicije i finansije Daliborom Markovićem, koji je, podsetimo, 20. juna ove godine u sedištu Liberalno demokratske partije Rusije u Moskvi sa Jelenom Vladimirovnom Afanasjevom potpisao sporazum o saradnji između Jedinstvene Srbije i Liberalno demokratske partije Rusije.

USKORO TRI NOVA INVESTITORA U JAGODINI

“Velika nam je čast što smo danas u Jagodini ugostili delegaciju iz Rusije. Oni su došli da se uvere kako Jagodina danas izgleda i šta Jagodina danas nudi. Naši ruski prijatelji su nam rekli da su zainteresovani za socijalni program grada Jagodine koji je prepoznatljiv i van granica naše zemlje od 2004. godine. Na lokalnim izborima 2004. godine u Jagodini građani su dali poverenje mom ocu Draganu Markoviću Palmi i Jedinstevnoj Srbiji i to poverenje traje i danas. Te 2004. godine Jagodina je bila varošica i tada je 15 000 ljudi ostalo bez posla u brojnim fabrikama. Zahvaljujući politici mog oca Dragana Markovića Palme, sada je Jagodina grad, industrijski i turistički centar i Jagodina danas ima 3 industrijske zone u koje je došlo 14 stranih investitora i otvorilo fabrike. Mi nastavljamo tim putem. Uskoro u Jagodinu stižu tri nove kompanije koje će otvoriti fabrike, za jednu je kamen temeljac trebalo da postavimo već ovog decembra, ali je investitor tražio da se kamen temeljac u Jagodini postavi početkom naredne godine, u januaru, kako bi im godina pošla dobro, što smo mi prihvatili”, izjavio je Dalibor Marković.

“Jedinstvena Srbija podržava predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vladu Republike Srbije i predsednik Vučić i Vlada Srbije imaju našu punu podršku. Takođe u delegaciji Rusije koja je danas u Jagodini, pored naše sestre Jelene Afanasjeve koja je iz Liberalno demokratske partije, su i dvojica senatora iz vladajuće Jedinstvene Rusije, koji su takođe upoznati sa onim što Jagodina radi i što Jagodina nudi”, istakao je Dalibor Marković.

RUSI DOŠLI U JAGODINU SA ŠALOVIMA JEDINSTVENE SRBIJE

“Mi sledimo viziju naših velikih političara, ljudi koji su stvorili Jedinstvenu Srbiju i Liberalno demokratsku partiju Rusije, Dragana Markovića Palme i Vladimira Žirinovskog. Mi stojimo iza njihovih dela i to povrđuejmo našim radom”, istakla je Jelena Afanasijeva ispred biste Dragana Markovića Palme u turističkom kompleksu koji nosi njegovo ime. Inače svo troje ruskih senatora su u Jagodinu došli sa šalovima Jedinstvene Srbije, što na simboličan način pokazuje poštovanje prema Gradu Jagodini i prema Jedinstvenoj Srbiji. “Mi smo ponosni na saradnju sa Jedinstvenom Srbijom. Jedinstvenu Srbiju vode ljudi koji brzo i efikasno rešavaju probleme i daju rezultate, a ne priče. Mi smo takođe veoma zadovoljni radom i narodne poslanice Jedinstvene Srbije Zagorke Aleksić koja je član Grupe prijateljstva Rusije i Srbije u Skupštini Srbije. Mnoge stvari koje smo danas videli u Jagodini, od socijalnog programa do načina upravljanja, možemo da primenimo i u ruskim regionima”, rekla je zamenica predsednika Odbora za međunarodne poslove Savet federacije Rusije Jelena Vladimirnovna Afansjeva.

Član Saveta Federacije Rusije iz Jedinstvene Rusije Andrej Černišev predložio je bratimljenje Jagodine sa gradom Bratsk u Irkutskoj oblasti u Rusiji, odakle on dolazi. Aleksandar Žukov takođe iz Jedinstvene Rusije izjavio je da mu je je sada jasno kako odgovorna politika jedne stranke može mnogo toga da učini, jer je to primer direktne demokratije, kada je stranke povezana sa narodom. Delegaciju grada Jagodine činili su gradonačelnica Jagodine Gordana Jovanović, predsednik Skupštine grada Jagodine Miodrag Jarkin, narodni poslanici Zagorka Aleksić i Života Starčević, zamenica predsednika Skupštine grada Jagodine Bojana Antonijević, pomoćnica gradonačelnice Marija Jovanović, načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević i pomoćnik gradonačelnice Ratko Stevanović. Gradonačelnica Jagodine Gordana Jovanović istakla je da geografski položaj Jagodine privlači strane investitore.

“Na taj način razvijamo preduzetništvo i ambijent za otvaranje novih radnih mesta, zapošljavanje radnika i privredni rast. Prema podacima Regionalne privredne komore, grad Jagodina u izvozničkom suficitu Pomoravskog okruga beleži 80 odsto” istakla je Jovanović. Ruska delegacija obišla je Zavičajni muzej u Jagodini, Muzej voštanih figura gde su se slikali sa voštanom figurom Vladimira Putina, Akva park u Jagodini, Zoološki vrt, te Hram Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu čiji je ktitor Dragan Marković Palma sa porodicom.

Autor: D.Bošković